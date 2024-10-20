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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
20.10.2024 16:00 - : -
Манчестер Сити
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Англия
20 октября 2024, 01:41 | Обновлено 20 октября 2024, 01:43
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Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 20 октября в 16:00 по Киеву

20 октября 2024, 01:41 | Обновлено 20 октября 2024, 01:43
9
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Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

20 октября на «Молинью» пройдет матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вулверхэмптон Уондерерс» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Вулверхэмптон Уондерерс

Команда была примерно в такой же ситуации, что и сейчас, два года назад. Тогда, осенью 2022-го, пришел Лопетеги - и успел уверенно вывести подопечных из зоны вылета. Но, наблюдая все лето прошлого года за распродажей лидеров, решил не ввязываться повторно в подобное. Тогда вызов принял Гари О'Нил - и достойно справился с ним, удержав волков в числе середняков. Но сейчас у него откровенно мало что получается. Сейчас именно этот самобытный клуб замыкает турнирную таблицу, набрав только одно очко. Только с Ноттингем Форест, еще в самом конце лета, получилось взять ничью, проиграв все остальные поединки. Лишь у Саутгемптона так же все плохо, и после каждой новой осечки кресло под молодым менеджером раскачивается все активнее.

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Манчестер Сити

Клуб в прошлом сезоне хотел повторить требл. Сугубо по количеству титулов, это получилось: англичане выиграли Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Но фактически от провала их спасло то, что удалось победить в чемпионской гонке с Арсеналом в АПЛ. Сейчас не проще, тем более что Гвардиола и его работодатели как-то вяло работали на трансферном рынке, точнее, много и довольно успешно продавая, ограничились приобретением Савио из представителя своей же сети, да вернули Гюндогана. И это уже начинает сказываться, особенно после того, как из-за травм надолго вылетели Бобб с Родри - потеря последнего особенно критична. Поражений пока нет (хотя с Арсеналом спаслись буквально в секундах от финального свистка), но ничьих много, в том числе и в Лиге чемпионов. Впрочем, Пеп часто оказывался в статусе догоняющего, что не мешало итоговому успеху.

Статистика личных встреч

Именно тут год назад волки выиграли. Но в остальных 7 крайних очных поединках они неизменно уступали.

Прогноз

Букмекерские конторы не оставляют шансов гостям. Слишком велика разница в классе - ждем победы гостей с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
20 октбря 2024 -
16:00
Манчестер Сити
Фора Манчестер Сити (-1.5) 1.82 Сделать ставку
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Вулверхэмптон Манчестер Сити Вулверхэмптон - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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