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Ворскла
23.11.2024 13:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
20 ноября 2024, 20:39 |
34
0

Ворскла – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 ноября в 13:00 состоится матч 14-го тура УПЛ

20 ноября 2024, 20:39 |
34
0
Ворскла – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 23 ноября, в 13:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ворскла» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского в Полтаве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Ворскла – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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