Будет суперфинал. Синнер обыграл сенсационного китайца на турнире в Пекине

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) пробился в финал хардового турнира АТР 500 в Пекине (Китай).

В полуфинале итальянец в двух сетах переиграл Бу Юнчаокете (Китай, ATP 96) за 2 часа и 7 минут.

АТР 500 Пекин. Хард. 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Бу Юнчаокете (Китай) – 6:3, 7:6 (7:3)

Это была первая встреча соперников.

Янник продолжает защиту прошлогоднего титула. Синнер в поединке за трофей сыграет против Карлоса Алькараса, который ранее выиграл у Даниила Медведева. Ранее Янник и Карлос играли между собой 9 раз, счет 5:4 в пользу испанца.

Янник выиграл уже 15 матчей подряд. До старта 500-тысячника в столице Китая он стал чемпионом на Мастерсе в Цинциннати и US Open.

Бу Юнчаокете неплохо провел последние две недели, дважды сыграв в полуфиналах на турнирах АТР. В прошлой игре он выбил Андрея Рублева.

