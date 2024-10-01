Алькарас разобрал Медведева и пробился в первый финал после Олимпиады
Карлос Алькарас одолел россиянина на турнире АТР 500 в Пекине
Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) пробился в финал хардового турнира АТР 500 в Пекине (Китай).
В полуфинале испанец в двух сетах переиграл «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 5) за 1 час и 26 минут.
АТР 500 Пекин. Хард. 1/2 финала
Даниил Медведев [3] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 5:7, 3:6
Это была 8-я встреча соперников. Карлос выиграл 6-й очный поединок, в частности 4-й подряд.
В финале 500-тысячника в столице Китая Карлитос сыграет против победителя противостояния Янник Синнер – Бу Юнчаокете.
Для Карлоса это будет 21-й финальный матч в карьере и 5-й в сезоне. В последний раз Алькарас играл в решающем поединке на Олимпиаде, где уступил Новаку Джоковичу.
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