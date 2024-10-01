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  4. Алькарас разобрал Медведева и пробился в первый финал после Олимпиады
ATP
01 октября 2024, 13:34 | Обновлено 01 октября 2024, 13:55
307
0

Алькарас разобрал Медведева и пробился в первый финал после Олимпиады

Карлос Алькарас одолел россиянина на турнире АТР 500 в Пекине

01 октября 2024, 13:34 | Обновлено 01 октября 2024, 13:55
307
0
Алькарас разобрал Медведева и пробился в первый финал после Олимпиады
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 3) пробился в финал хардового турнира АТР 500 в Пекине (Китай).

В полуфинале испанец в двух сетах переиграл «нейтрала» Даниила Медведева (АТР 5) за 1 час и 26 минут.

АТР 500 Пекин. Хард. 1/2 финала

Даниил Медведев [3] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 5:7, 3:6

Это была 8-я встреча соперников. Карлос выиграл 6-й очный поединок, в частности 4-й подряд.

В финале 500-тысячника в столице Китая Карлитос сыграет против победителя противостояния Янник Синнер – Бу Юнчаокете.

Для Карлоса это будет 21-й финальный матч в карьере и 5-й в сезоне. В последний раз Алькарас играл в решающем поединке на Олимпиаде, где уступил Новаку Джоковичу.

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Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев ATP Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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