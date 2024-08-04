Карьерный Golden Slam. Известен победитель теннисного турнира на ОИ-2024

4 августа состоялся финальный матч теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в мужском одиночном разряде.

В матче за «золото» сошлись первый сеяный серб Новак Джокович и второй номер посева Карлос Алькарас из Испании. Победа досталась более опытному спортсмену, который выиграл тяжелейший двухсетовый матч, который продолжался почти 3 часа.

ОИ-2024. Мужской одиночный разряд. Финал

Новак Джокович [1] – Карлос Алькарас [2] – 7:6(3), 7:6(2)

Это была 7-я встреча теннисистов, серб вышел вперед в противостоянии.

Джокович в 37 лет оформил карьерный Golden Slam. У него есть победы на всех четырех турнирах Grand Slam, а теперь и на Олимпийских играх. Ранее это достижение покорялось только Рафаэлю Надалю, Андре Агасси, Серене Уильямс и Штеффи Граф.

Оба теннисиста впервые играли в финале Олимпиады, у Джоковича была бронзовая медаль Пекина-2008.

В Париже «бронзу» в мужском одиночном разряде завоевал итальянец Лоренцо Музетти.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас