Карьерный Golden Slam. Известен победитель теннисного турнира на ОИ-2024
Новак Джокович в сумасшедшем матче на двух тай-брейках переиграл Карлоса Алькараса
4 августа состоялся финальный матч теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в мужском одиночном разряде.
В матче за «золото» сошлись первый сеяный серб Новак Джокович и второй номер посева Карлос Алькарас из Испании. Победа досталась более опытному спортсмену, который выиграл тяжелейший двухсетовый матч, который продолжался почти 3 часа.
ОИ-2024. Мужской одиночный разряд. Финал
Новак Джокович [1] – Карлос Алькарас [2] – 7:6(3), 7:6(2)
Это была 7-я встреча теннисистов, серб вышел вперед в противостоянии.
Джокович в 37 лет оформил карьерный Golden Slam. У него есть победы на всех четырех турнирах Grand Slam, а теперь и на Олимпийских играх. Ранее это достижение покорялось только Рафаэлю Надалю, Андре Агасси, Серене Уильямс и Штеффи Граф.
Оба теннисиста впервые играли в финале Олимпиады, у Джоковича была бронзовая медаль Пекина-2008.
В Париже «бронзу» в мужском одиночном разряде завоевал итальянец Лоренцо Музетти.
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Але українці чомусь підтримують сепаратистів хорватів, які фактично руйнували державу Югославію, в якій доволі спокійно собі жили до 1990х.
Серби (включно з Джоковичем) пережили 10 років війни... коли їх бомбили США та НАТО, а всі мовчали та дивилися. братки-росіяни - лише імітували допомогу....тому наївні серби, думають, що росіяни - їх друзі.
Хоча кримінальне керівництво росії - це дружки США та Великобританії, які зараз імітують підтримку України.
Але грав одночасно в одиночці, парі та міксті. І всюди програв, бо не витримав такого ритму змагань на харді.
Карліто також красень. Виграв 4 Grand Slam фінали на 3 покриттях.
Джокович - молодец, может и Марта сумеет превозмочь (пока 0 ЧМ и 0 ОИ, в футболе женской почти на одном уровне с Мундиалем, надо брать золото Парижа)