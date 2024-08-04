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Теннис
04 августа 2024, 18:02 | Обновлено 04 августа 2024, 18:16
1460
14

Карьерный Golden Slam. Известен победитель теннисного турнира на ОИ-2024

Новак Джокович в сумасшедшем матче на двух тай-брейках переиграл Карлоса Алькараса

04 августа 2024, 18:02 | Обновлено 04 августа 2024, 18:16
1460
14
Карьерный Golden Slam. Известен победитель теннисного турнира на ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

4 августа состоялся финальный матч теннисного турнира на Олимпийских играх в Париже в мужском одиночном разряде.

В матче за «золото» сошлись первый сеяный серб Новак Джокович и второй номер посева Карлос Алькарас из Испании. Победа досталась более опытному спортсмену, который выиграл тяжелейший двухсетовый матч, который продолжался почти 3 часа.

ОИ-2024. Мужской одиночный разряд. Финал
Новак Джокович [1] – Карлос Алькарас [2] – 7:6(3), 7:6(2)

Это была 7-я встреча теннисистов, серб вышел вперед в противостоянии.

Джокович в 37 лет оформил карьерный Golden Slam. У него есть победы на всех четырех турнирах Grand Slam, а теперь и на Олимпийских играх. Ранее это достижение покорялось только Рафаэлю Надалю, Андре Агасси, Серене Уильямс и Штеффи Граф.

Оба теннисиста впервые играли в финале Олимпиады, у Джоковича была бронзовая медаль Пекина-2008.

В Париже «бронзу» в мужском одиночном разряде завоевал итальянец Лоренцо Музетти.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

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Олимпийские игры 2024 Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) теннис на Олимпиаде
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 14
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Leonidas B
Щоб виграти Golden Slam треба в одному році всі турніри виграти, це зуміла тільки Штеффі Граф в 1988 році.
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+3
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Александр Шевченко
Грунт для Алькараса хуже травы? Как можно было сербухе просрать, даже не сделав брейка? Два поражения от Джоковича у него на грунте. Зато дважды хлопнул его на траве. Может кость кинул в виде этого золота сербухе? Хотя через четыре года ОИ в ЛА и там хард, где у Алькараса больше соперников, особенно куча всяких американцев - Полов, Тиафов и прочих, ну и Синнер. Там тяжелее будет взять золото, нужно было старого пердуна тут закрывать. Хотя может Алькарас специфический испанец, который на траве играет лучше, чем на грунте?
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+2
Nick.Grabowski
Що цікаво, сербів та Белград бомбили піндоси десь так само як Київ та українців зараз бомблять кацапи.
Але українці чомусь підтримують сепаратистів хорватів, які фактично руйнували державу Югославію, в якій доволі спокійно собі жили до 1990х. 
Серби (включно з Джоковичем) пережили 10 років війни... коли їх бомбили США та НАТО, а всі мовчали та дивилися.  братки-росіяни - лише імітували допомогу....тому наївні серби, думають, що росіяни -  їх друзі. 
Хоча кримінальне керівництво росії - це дружки США та Великобританії, які зараз імітують підтримку України. 
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+1
сергей богданов
Да джокер поставил жирный восклицательный знак в своей блестящей карьере! Карлосу не надо сильно расстраиваться, у него все ещё впереди, даст бог без травм и  я уверен что он побьет достижения серба, потому что конкуренции не видно, пару кое каких девочек истеричек не буду называть имён, и сырой итальянец, сейчас выглядит в мужском туре как театр одного актера, но справедливости ради сам Карлитос далеко не Рафа, боюсь представить чтобы сделал молодой Рафа со старым джоковичем на грунте, как то так!
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0
Nordenus
Красавец Новак, это был его последний шанс на золото ОИ, он эту медаль долго ждал! Еще и после операции так сыграл!
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-1
Nick.Grabowski
Джокович мав виграти золото ще в Токіо.
Але грав одночасно в одиночці, парі та міксті. І всюди програв, бо не витримав такого ритму змагань на харді. 
Карліто також красень. Виграв 4 Grand Slam фінали на 3 покриттях.   
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-1
vvm2068
Бравіссімо маестро! Ти найкращий за всіх!!!!!!!!
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-1
vvm2068
Він зробив це !!!!!!!!!!!!!!
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-1
T-800
когда Альоне Савченко понадобилось 5 ОИ для своего первого сверхтриумфа на этом турнире, потом Месси с 5ой попытки стал ЧМ, напришивался само собой такой номер и на Летних Играх
Джокович - молодец, может и Марта сумеет превозмочь (пока 0 ЧМ и  0 ОИ, в футболе женской почти на одном уровне с Мундиалем, надо брать золото Парижа)
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-2
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vak
Новак МОЛОДЕЦ.
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-3
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