Спустя 100 лет. Известен бронзовый медалист Олимпиады-2024 по теннису

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (АТР 16) завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2024 в Париже.

В утешительном финале итальянец в трех сетах переиграл Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 19) за 2 часа и 17 минут.

Олимпийские игры 2024. Матч за 3-е место

Лоренцо Музетти (Италия) [11] – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [13] – 6:4, 1:6, 6:3

Это была 6-я встреча соперников, Музетти выиграл 3-й очный поединок.

Это вторая медаль в истории Италии на олимпийском теннисном турнире. 100 лет назад в Париже Умберто де Морпурго также взял бронзу.

В полуфинале ОИ-2024 в столице Франции Музетти уступил Новаку Джоковичу, а Феликс проиграл Карлосу Алькарасу. 4 августа Ноле и Карлитос разыграют золото.

Lorenzo Musetti takes the Bronze! 🥉



He wins Italy’s first medal in tennis in 100 years 🇮🇹#Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/asvba1YVXl