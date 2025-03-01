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  4. Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
01 марта 2025, 17:00 |
144
0

Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в Дубае

01 марта 2025, 17:00 |
144
0
Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Стефанос Циципас и Феликс Оже-Альяссим

1 марта состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 500 в Дубае, ОАЭ.

В решающем поединке сойдутся Стефанос Циципас (Греция, ATP 11) и Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 21). Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Это будет 10-е очное противостояние. Счет 6:3 в пользу грека.

Циципас проведет первый финал в 2025 году. Для Оже это будет уже третий решающий поединок в сезоне.

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Стефанос Циципас Феликс Оже-Альяссим смотреть онлайн ATP Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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