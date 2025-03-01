ATP01 марта 2025, 17:00 |
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Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в Дубае
01 марта 2025, 17:00 |
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1 марта состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 500 в Дубае, ОАЭ.
В решающем поединке сойдутся Стефанос Циципас (Греция, ATP 11) и Феликс Оже-Альяссим (Канада, ATP 21). Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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Это будет 10-е очное противостояние. Счет 6:3 в пользу грека.
Циципас проведет первый финал в 2025 году. Для Оже это будет уже третий решающий поединок в сезоне.
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