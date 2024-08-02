Стал известен соперник Алькараса в финале ОИ-2024 в Париже

Состоялся полуфинальный матч олимпийского турнира в Париже, в котором сыграли Новак Джокович из Сербии (№2 ATP) и Лоренцо Музетти из Италии (№16 ATP).

По итогам двух сетов победу праздновал Джокович.

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Олимпийские игры 2024. 1/2 финала

Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:4, 6:2

В финальном раунде серб сыграет с Карлосом Алькарасом из Испании (№3 ATP).

Отметим, что Джокович впервые в карьере сыграет в финале Олимпийских игр. В 2008 году он проиграл в полуфинале Рафаэлю Надалю, но взял «бронзу» в противостоянии с Джеймсом Блейком из США. В 2012-м он проиграл полуфинал Энди Маррею, а матч за третье место - Хуану Мартину Дель Потро. В 2016-м вылетел в первом раунде от того же аргентинца. В 2020-м Джокович проиграл поединок 1/2 финала немцу Александру Звереву, а в матче за третье место уступил испанцу Пабло Карреньо Бусте.