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Теннис
02 августа 2024, 16:01 | Обновлено 02 августа 2024, 16:08
2863
1

Кто-то сомневался? Известен первый финалист Олимпиады по теннису у мужчин

Карлос Алькарас разгромил Феликса Оже-Альяссима, отдав всего 2 гейма

02 августа 2024, 16:01 | Обновлено 02 августа 2024, 16:08
2863
1
Кто-то сомневался? Известен первый финалист Олимпиады по теннису у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля на олимпийском теннисном турнире 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос, проходят матчи 1/2 финала в мужской сетке.

Второй сеяный и 3-й номер рейтинга АТР Карлос Алькарас разгромил представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (АТР 19) в двух сетах за 1 час и 16 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [13] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 1:6

Это была 7-я встреча теннисистов. Карлитос выиграл 4-й очный поединок.

Для Карлоса это первое выступление на Олимпийских играх. На ОИ в столице Франции он, помимо Оже-Альяссима, также одолел Хади Хабиба, Таллона Грикспора, Романа Сафиуллина и Томми Пола.

Алькарас стал четвертым испанцем, который пробился в финал в одиночного разряда на Олимпийских играх. Ранее это удавалось Жорди Арресе (1992, серебро), Серхи Брюгере (1996, серебро) и Рафаэлю Надалю (2008, золото).

В 2024 году Алькарас выиграл титулы Ролан Гаррос и Уимблдона. Винстрик испанца составляет 12 поединков.

В поединке за золото Олимпиады Карлос сыграет против победителя противостояния Новак Джокович – Лоренцо Музетти.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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сергей богданов
Нет тут как раз с обладателем золота все ясно!
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