Кто-то сомневался? Известен первый финалист Олимпиады по теннису у мужчин
Карлос Алькарас разгромил Феликса Оже-Альяссима, отдав всего 2 гейма
2 июля на олимпийском теннисном турнире 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос, проходят матчи 1/2 финала в мужской сетке.
Второй сеяный и 3-й номер рейтинга АТР Карлос Алькарас разгромил представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (АТР 19) в двух сетах за 1 час и 16 минут.
Олимпийские игры 2024. 1/2 финала
Феликс Оже-Альяссим (Канада) [13] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 1:6
Это была 7-я встреча теннисистов. Карлитос выиграл 4-й очный поединок.
Для Карлоса это первое выступление на Олимпийских играх. На ОИ в столице Франции он, помимо Оже-Альяссима, также одолел Хади Хабиба, Таллона Грикспора, Романа Сафиуллина и Томми Пола.
Алькарас стал четвертым испанцем, который пробился в финал в одиночного разряда на Олимпийских играх. Ранее это удавалось Жорди Арресе (1992, серебро), Серхи Брюгере (1996, серебро) и Рафаэлю Надалю (2008, золото).
В 2024 году Алькарас выиграл титулы Ролан Гаррос и Уимблдона. Винстрик испанца составляет 12 поединков.
В поединке за золото Олимпиады Карлос сыграет против победителя противостояния Новак Джокович – Лоренцо Музетти.
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