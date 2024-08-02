Кто-то сомневался? Известен первый финалист Олимпиады по теннису у мужчин

2 июля на олимпийском теннисном турнире 2024 в Париже, который проводится на кортах Ролан Гаррос, проходят матчи 1/2 финала в мужской сетке.

Второй сеяный и 3-й номер рейтинга АТР Карлос Алькарас разгромил представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (АТР 19) в двух сетах за 1 час и 16 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [13] – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 1:6

Это была 7-я встреча теннисистов. Карлитос выиграл 4-й очный поединок.

Для Карлоса это первое выступление на Олимпийских играх. На ОИ в столице Франции он, помимо Оже-Альяссима, также одолел Хади Хабиба, Таллона Грикспора, Романа Сафиуллина и Томми Пола.

Алькарас стал четвертым испанцем, который пробился в финал в одиночного разряда на Олимпийских играх. Ранее это удавалось Жорди Арресе (1992, серебро), Серхи Брюгере (1996, серебро) и Рафаэлю Надалю (2008, золото).

В 2024 году Алькарас выиграл титулы Ролан Гаррос и Уимблдона. Винстрик испанца составляет 12 поединков.

В поединке за золото Олимпиады Карлос сыграет против победителя противостояния Новак Джокович – Лоренцо Музетти.