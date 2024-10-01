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  4. Китаец выбил Рублева. Определены полуфиналисты турнира АТР 500 в Пекине
ATP
01 октября 2024, 03:35 | Обновлено 01 октября 2024, 03:37
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Китаец выбил Рублева. Определены полуфиналисты турнира АТР 500 в Пекине

Карлос Алькарас добыл 200-ю победу на уровне АТР

01 октября 2024, 03:35 | Обновлено 01 октября 2024, 03:37
70
0
Китаец выбил Рублева. Определены полуфиналисты турнира АТР 500 в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Бу Юнчаокете

30 сентября состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира АТР 1000 в Пекине (Китай).

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер в двух сетах справился с Иржи Легечкой.

Далее итальянец встретится с Бу Юнчаокете, который в четвертьфинале выбил Андрея Рублева. Бу впервые в карьере переиграл теннисиста из топ-10 и стал первым китайцем, которому удалось на одном турнире обыграть как минимум двух игроков из первой двадцатки (во 2-м раунде он выбил Лоренцо Музетти).

В еще одном полуфинал очный поединок проведут Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Испанец в 1/4 переиграл Карена Хачанова, а Медведев выиграл у Флавио Коболли.

К слову, для Алькараса победа над Хачановым стала 200-й в карьере. На его счету также 52 поражения.

АТР 500 Пекин. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Иржи Легечка – 6:2, 7:6 (8:6)
Андрей Рублев – Бу Юнчаокете – 5:7, 4:6

Нижняя часть сетки

Флавио Коболли – Даниил Медведев [3] – 2:6, 4:6
Карен Хачанов – Карлос Алькарас [2] – 5:7, 2:6

АТР 500 Пекин. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Бу Юнчаокете
Даниил Медведев [3] – Карлос Алькарас [2]

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Иржи Легечка Янник Синнер Андрей Рублев Флавио Коболли Даниил Медведев Карен Хачанов Карлос Алькарас (теннисист) ATP Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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