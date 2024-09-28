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Англия
28 сентября 2024, 02:01 |
16
0

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура АПЛ 2024/25 28 сентября в 18:30 по Киеву

28 сентября 2024, 02:01 |
16
0
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ньюкасл и Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

После 5 туров горожане занимают первое место с 13 очками из 15 возможных. Ньюкасл с 10 пунктами располагается на 6-й позиции.

Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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