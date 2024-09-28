Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура АПЛ 2024/25 28 сентября в 18:30 по Киеву
28 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ньюкасл и Манчестер Сити.
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Поединок пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле. Время начала встречи – 14:30 по Киеву.
После 5 туров горожане занимают первое место с 13 очками из 15 возможных. Ньюкасл с 10 пунктами располагается на 6-й позиции.
Ньюкасл – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале Setanta Sports.
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