Не Лэмпард. Назван лучший игрок в истории Челси, игравший в АПЛ

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории «Челси», которые играли в АПЛ.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный английский центрбек Джон Терри. За ним разместился Фрэнк Лэмпард и бывший вингер «синих» Эден Азар.

Дидье Дрогба занял четвертое место в рейтинге, а пятым идет Эшли Коул.

В рейтинг также попали Чех, Канте, Дзола и Аспиликуэта.

Украинцы Михаил Мудрик и Андрей Шевченко в рейтинг не попали.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-9 лучших игроков Челси, которые играли в АПЛ по версии Give Me Sport