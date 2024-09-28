Не Лэмпард. Назван лучший игрок в истории Челси, игравший в АПЛ
Признание получил Джон Терри
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории «Челси», которые играли в АПЛ.
Первую позицию в рейтинге занимает легендарный английский центрбек Джон Терри. За ним разместился Фрэнк Лэмпард и бывший вингер «синих» Эден Азар.
Дидье Дрогба занял четвертое место в рейтинге, а пятым идет Эшли Коул.
В рейтинг также попали Чех, Канте, Дзола и Аспиликуэта.
Украинцы Михаил Мудрик и Андрей Шевченко в рейтинг не попали.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Топ-9 лучших игроков Челси, которые играли в АПЛ по версии Give Me Sport
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