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  4. Не Лэмпард. Назван лучший игрок в истории Челси, игравший в АПЛ
Англия
28 сентября 2024, 01:44 |
95
0

Не Лэмпард. Назван лучший игрок в истории Челси, игравший в АПЛ

Признание получил Джон Терри

28 сентября 2024, 01:44 |
95
0
Не Лэмпард. Назван лучший игрок в истории Челси, игравший в АПЛ
Getty Images/Global Images Украина. Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории «Челси», которые играли в АПЛ.

Первую позицию в рейтинге занимает легендарный английский центрбек Джон Терри. За ним разместился Фрэнк Лэмпард и бывший вингер «синих» Эден Азар.

Дидье Дрогба занял четвертое место в рейтинге, а пятым идет Эшли Коул.

В рейтинг также попали Чех, Канте, Дзола и Аспиликуэта.

Украинцы Михаил Мудрик и Андрей Шевченко в рейтинг не попали.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Топ-9 лучших игроков Челси, которые играли в АПЛ по версии Give Me Sport

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Фрэнк Лэмпард Эден Азар Дидье Дрогба Эшли Коул Петр Чех Н'Голо Канте Джанфранко Дзола Сесар Аспиликуэта чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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