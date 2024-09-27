Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Костюк – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 сентября 2024, 17:17 |
61
0

Киченок / Костюк – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда в Пекине

27 сентября 2024, 17:17 |
61
0
Киченок / Костюк – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 сентября украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк начнут выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде украинки сразятся против второго сеяного дуэта Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд. Встерча состоится 3-м запуском на корте имени Брэда Дрюэтта после матча с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В следующем раунде победительница встречи сразится против дуэта Мирра Андреева / Диана Шнайдер.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Даяна Ястремская – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чжан Шуай установила новый рекорд на турнире в Пекине
ВИДЕО. Осака остановила Путинцеву в Пекине и вышла на обидчицу Костюк
WTA Пекин Марта Костюк смотреть онлайн Людмила Киченок Катерина Синякова Тейлор Таунсенд
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Футбол | 26 сентября 2024, 22:39 21
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика

Артем поразил ворота испанского коллектива на 32-й минуте в матче 1-го тура ЛЕ

ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
Футбол | 26 сентября 2024, 18:49 16
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?

Традиционная акция от BMW

«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
Футбол | 27.09.2024, 03:41
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
«Очевидно, что...» Довбик оценил первый матч Ромы в ЛЕ, в котором забил гол
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 27.09.2024, 15:45
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сыграет с Элиной. Стародубцева узнала новую соперницу на турнире в Пекине
Теннис | 27.09.2024, 13:02
Сыграет с Элиной. Стародубцева узнала новую соперницу на турнире в Пекине
Сыграет с Элиной. Стародубцева узнала новую соперницу на турнире в Пекине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
27.09.2024, 00:25 1
Футбол
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
26.09.2024, 01:44 5
Футбол
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
26.09.2024, 01:09 39
Футбол
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
25.09.2024, 21:46
Футбол
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
25.09.2024, 23:24 1
Футзал
Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
26.09.2024, 10:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем