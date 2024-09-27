Киченок / Костюк – Синякова / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда в Пекине
28 сентября украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк начнут выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине, Китай.
В первом раунде украинки сразятся против второго сеяного дуэта Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд. Встерча состоится 3-м запуском на корте имени Брэда Дрюэтта после матча с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала поединка – 10:30 по Киеву.
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В следующем раунде победительница встречи сразится против дуэта Мирра Андреева / Диана Шнайдер.
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