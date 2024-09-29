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WTA
29 сентября 2024, 14:15 | Обновлено 29 сентября 2024, 14:16
1041
0

Матч Костюк и Киченок на супертурнире в Китае перенесен. Известна причина

Марта и Людмила доиграют поединок 1-го раунда против Синяковой и Таунсенд 30 сентября

29 сентября 2024, 14:15 | Обновлено 29 сентября 2024, 14:16
1041
0
Матч Костюк и Киченок на супертурнире в Китае перенесен. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Марта Костюк

29 сентября украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок стартовали в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине.

В 1-м раунде украинки вышли на корт против тандема Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Марта и Людмила проиграли первый сет со счетом 2:6. Во второй партии дуэты дошли до тай-брейка, где первые два поинта выиграли представительницы Украины, после чего встреча была прервана из-за дождя.

Поскольку в Пекине уже близится ночь, а дождь все еще идет, матчи на открытых кортах были отменены и перенесены на следующий игровой день. Это касается и поединка Костюк с Киченок. Предварительно, девушки продолжат играть 30 сентября в 06:00 по Киеву.

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Марта Костюк Людмила Киченок Катерина Синякова Тейлор Таунсенд перенос матчей WTA Пекин погода (дождь, снег, ветер)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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