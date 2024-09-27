Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?

Вечером 26 сентября состоялись 9 поединков и завершился 1-й тур Лиги Европы.

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Украинец Артем Довбик забил гол за итальянскую Рому, но его команда не удержала перевес в игре с Атлетиком из Бильбао (1:1).

В топ-10 входят: Аякс, Стяуа, Лацио, Тоттенхэм, Галатасарай, Славия, Рейнджерс, Лион, АЗ Алкмаар, Буде-Глимт, Андерлехт, Брага, Фенербахче (по 3 очка).

Днем ранее киевское Динамо в Гамбурге в условно домашнем матче проиграло римскому Лацио со счетом 0:3 и входит в число аутсайдеров.

Матчи 2-го тура пройдут 3 октября. Киевское Динамо будет играть на выезде против Хоффенхайма из Германии.

Лига Европы. 1-й тур, 26 сентября

19:45. Мальме (Швеция) – Рейнджерс (Шотландия) – 0:2

(Шотландия) – 0:2 19:45. Фенербахче (Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 2:1

(Турция) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 2:1 22:00. Айнтрахт (Германия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 3:3

22:00. Аякс (Нидерланды) – Бешикташ (Турция) – 4:0

(Нидерланды) – Бешикташ (Турция) – 4:0 22:00. Брага (Португалия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 2:1

(Португалия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 2:1 22:00. Лион (Франция) – Олимпиакос (Греция) – 2:0

(Франция) – Олимпиакос (Греция) – 2:0 22:00. Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 1:1

22:00. ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – РФШ (Латвия) – 4:1

[Стяуа] Бухарест (Румыния) – РФШ (Латвия) – 4:1 22:00. Тоттенхэм (Англия) – Карабах (Азербайджан) – 3:0

Все результаты 1-го тура

Турнирная таблица