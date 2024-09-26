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Лига Европы
26 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 26 сентября 2024, 00:54
196
1

Итоги первого дня Лиги Европы. Динамо – на последнем месте в таблице

Киевская команда на старте ЛЕ в Гамбурге проиграло Лацио со счетом 0:3

26 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 26 сентября 2024, 00:54
196
1
Итоги первого дня Лиги Европы. Динамо – на последнем месте в таблице
Getty Images/Global Images Ukraine

25 сентября состоялись 9 поединков 1-го тура Лиги Европы.

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Киевское Динамо в Гамбурге в условно домашнем матче проиграло римскому Лацио со счетом 0:3.

Представитель Украины по итогам первого игрового дня занимает последнее месте в таблице (0 очков, разница мячей: 0–3).

В топ-6 входят: Лацио, Галатасарай, Славия, АЗ Алкмаар, Буде-Глимт и Андерлехт (по 3 очка).

Три матча 1-го тура завершились вничью. Еще 9 поединков с участием других команд пройдут вечером 26 сентября.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

  • 19:45. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Эльфсборг (Швеция) – 3:2
  • 19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Порту (Португалия) – 3:2
  • 22:00. Андерлехт (Бельгия) – Ференцварош (Венгрия) – 2:1
  • 22:00. Галатасарай (Турция) – ПАОК (Греция) – 3:1
  • 22:00. Динамо Киев (Украина) – Лацио (Италия) – 0:3
  • 22:00. Лудогорец (Болгария) – Славия Прага (Чехия) – 0:2
  • 22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Твенте (Нидерланды) – 1:1
  • 22:00. Мидтьюлланд (Дания) – Хоффенхайм (Германия) – 1:1
  • 22:00. Ницца (Франция) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:1

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Diesel
все по грі. Далі подивимось
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