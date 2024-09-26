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  4. Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
Испания
26 сентября 2024, 10:19 |
1909
0

Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024

Диогу Кошта может продолжить карьеру в Ла Лиге, если немец не восстановит форму после травмы

26 сентября 2024, 10:19 |
1909
0
Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

Каталонская «Барселона» интересуется португальским вратарем «Порту» Диогу Коштой, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» сомневаются, что голкипер Марк-Андре тер Штеген сможет вернуть свою лучшую форму после тяжелой травмы. Именно 25-летнего футболиста руководство клуба считает лучшим вариантом, чтобы заменить немца.

В сезоне 2024/25 Диогу Кошта провел 8 матчей на клубном уровне и пропустил 9 голов. В 4 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В поединке 1/8 финала чемпионата Европы между Португалией и Словенией Кошта выиграл серию пенальти, не пропустив в ней ни одного удара.

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Итоги первого дня Лиги Европы. Динамо – на последнем месте в таблице
Диогу Кошта Марк-Андре тер Штеген Барселона Порту трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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