Барселона хочет заменить тер Штегена героем Евро-2024
Диогу Кошта может продолжить карьеру в Ла Лиге, если немец не восстановит форму после травмы
Каталонская «Барселона» интересуется португальским вратарем «Порту» Диогу Коштой, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «сине-гранатовые» сомневаются, что голкипер Марк-Андре тер Штеген сможет вернуть свою лучшую форму после тяжелой травмы. Именно 25-летнего футболиста руководство клуба считает лучшим вариантом, чтобы заменить немца.
В сезоне 2024/25 Диогу Кошта провел 8 матчей на клубном уровне и пропустил 9 голов. В 4 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
В поединке 1/8 финала чемпионата Европы между Португалией и Словенией Кошта выиграл серию пенальти, не пропустив в ней ни одного удара.
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