Защитник Вереса: «Мы целую неделю изучали уязвимые места Шахтера»

8-й тур УПЛ начался поединком в Ровно, где футболисты «Вереса» разошлись миром с «Шахтером» (1:1).

Защитник ровенчан Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, удивили ли горняки хозяев какими-то домашними заготовками:

«Нет, мы почти неделю изучали сильные стороны и уязвимые места чемпиона и были готовы к его тактическим ходам. Среди гостей запомнился разве что Невертон своей скоростью и координацией. С ним было немало проблем. Но главное, что мы вышли на поединок, уверенные в своих силах, в том, что можем дать бой гранду украинского футбола.

На мой взгляд, итоговый счет – справедливый. Относительно назначенного в наши ворота пенальти претензий не было, но важно, что он не выбил «Верес» из колеи. Выход на поле свежих Шарая и Мрвальевича добавил настойчивости в атаке, и мы наиграли на гол, автором которого стал Клец.

Под занавес поединка Луан оказался в ударной позиции, и мы могли даже отпраздновать волевую победу. Но гости успели отвести опасность. Впрочем, грех сетовать, очко в противостоянии с чемпионом – ценное достижение. Двигаемся дальше».

«Верес» имеет 6 очков и занимает 13-е место в Украинской Премьер-лиге.