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Лига чемпионов
28 сентября 2024, 01:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 01:58
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0

ВИДЕО. Ворскла проиграла Селтику второй матч квалификации Лиги чемпионов

Украинская команда не сумела попасть в групповой раунд ЛЧ

28 сентября 2024, 01:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 01:58
15
0
ВИДЕО. Ворскла проиграла Селтику второй матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 сентября в 21:15 по киевскому времени прошел ответный матч 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

Шотландский Селтик и Ворскла Полтава встречались на арене Эксельсиор в Глазго.

По договоренности команд – оба матча прошли в Глазго. В первом поединке 22 сентября победил Селтик (1:0).

Полтавская команда не сумела забить соперницам в обоих матчах, проиграв второй поединок со счетом 0:2.

Селтик вышел в основной раунд ЛЧ, а Ворскла выбыла из соревнований.

🏆 Лига чемпионов среди женщин

Квалификация. 2-й раунд. Ответный матч. 26 сентября, Глазго

Селтик (Шотландия) – Ворскла (Полтава) – 2:0 (первая игра – 1:0)

Голы: Лоутон, 52, Макгрегор, 63

Селтік: Келси Догерти, Кейтлин Хейз, Келли Кларк (кап), Бруна Коста, Натали Росс, Колетт Кавана, Люси Эшворт-Клиффорд, Эмма Луиза Лоутон, Эми Галлахер, Шеннон Макгрегор, Мерфи Анью. Главный тренер: Елена Садику

Ворскла: Самсон, Шайнюк, Котик, Корсун (Аилинкий, 88), Подольская, Давыденко (Савка, 77), Радионова (Талеб, 88), Осипян (Левицкая, 66), Калинина (к), Котяш (Кумеда, 66), Кравчук. Главный тренер: Владимир Ефимако

Предупреждения: Макгрегор, 56 – Давыденко, 45+3, Калинина, 55, Шайнюк, 90+4.

Видео голов и обзор матча

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Селтик Лига чемпионов по футболу среди женщин Ворскла Полтава видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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