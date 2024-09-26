Остались без ЛЧ. Ворскла вновь уступила Селтику
Полтавская команда не сумела забить соперницам в обоих матчах, проиграв с общим счетом 0:3
Закончился второй поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов среди женщин, в котором встречались шотландский «Селтик» и полтавская «Ворскла».
Для выхода в основной раунд ЛЧ полтавской команде необходимо было победить по сумме двух матчей. Первая игра между клубами закончилась победой шотландок со счётом 1:0.
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Преодолеть «Селтик» «Ворскле» не удалось. В первом тайме еще была более-менее равная игра, поскольку удавалось нейтрализовывать атакующих игроков шотландского клуба, зато во второй половине игры полтавские футболистки расклеились и при чрезвычайно плохой игре центральных защитниц пропустили дважды.
Предложить что-то, кроме банальных забросов мяча вперед, не удалось, поэтому финальный свисток арбитра зафиксировал уверенный выход в Лигу чемпионов именно шотландского клуба, а «Ворскла» завершила свой еврокубковый путь.
Лига чемпионов среди женщин. Второй квалификационный раунд. Ответный матч (первая игра – 1:0)
«Селтик» – «Ворскла» – 2:0
Гол: Галлахер, 52, Макгрегор, 62
Предупреждениz: Давыденко, 45+3, Калинина , 54, Шайнюк, 90+4 – Макгрегор, 55
«Селтик»: Догерти – Хейс, Кларк, Rjinf – Лоутон, Росс, Кавана (С. Карстенс, 74), Эшфорт-Клиффорд – Галлахер (Нунан, 86), Эгню (Лоферски, 64), Макгрегор (Маккенни, 74)
«Ворскла»: Самсон – Подольская, Корсун (Аилинкий, 88), Котик, Шайнюк (Талеб, 88) – Давыденко (Савка, 77) – Котяш (Кумеда, 66), Калинина, Осипян (Левицкая, 66), Родионова – Кравчук
Арбитр: Лина Лехтоваара (Финляндия)
Стадион: «Пенни Карс Стедиум» (Эйрдри, Шотландия)
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