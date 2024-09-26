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Лига чемпионов
26 сентября 2024, 23:13 | Обновлено 27 сентября 2024, 00:01
886
0

Остались без ЛЧ. Ворскла вновь уступила Селтику

Полтавская команда не сумела забить соперницам в обоих матчах, проиграв с общим счетом 0:3

26 сентября 2024, 23:13 | Обновлено 27 сентября 2024, 00:01
886
0
Остались без ЛЧ. Ворскла вновь уступила Селтику
Скриншот с трансляции

Закончился второй поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов среди женщин, в котором встречались шотландский «Селтик» и полтавская «Ворскла».

Для выхода в основной раунд ЛЧ полтавской команде необходимо было победить по сумме двух матчей. Первая игра между клубами закончилась победой шотландок со счётом 1:0.

Getty Images/Global Images Ukraine

Преодолеть «Селтик» «Ворскле» не удалось. В первом тайме еще была более-менее равная игра, поскольку удавалось нейтрализовывать атакующих игроков шотландского клуба, зато во второй половине игры полтавские футболистки расклеились и при чрезвычайно плохой игре центральных защитниц пропустили дважды.

Предложить что-то, кроме банальных забросов мяча вперед, не удалось, поэтому финальный свисток арбитра зафиксировал уверенный выход в Лигу чемпионов именно шотландского клуба, а «Ворскла» завершила свой еврокубковый путь.

Лига чемпионов среди женщин. Второй квалификационный раунд. Ответный матч (первая игра – 1:0)

«Селтик» – «Ворскла» – 2:0

Гол: Галлахер, 52, Макгрегор, 62

Предупреждениz: Давыденко, 45+3, Калинина , 54, Шайнюк, 90+4 – Макгрегор, 55

«Селтик»: Догерти – Хейс, Кларк, Rjinf – Лоутон, Росс, Кавана (С. Карстенс, 74), Эшфорт-Клиффорд – Галлахер (Нунан, 86), Эгню (Лоферски, 64), Макгрегор (Маккенни, 74)

«Ворскла»: Самсон – Подольская, Корсун (Аилинкий, 88), Котик, Шайнюк (Талеб, 88) – Давыденко (Савка, 77) – Котяш (Кумеда, 66), Калинина, Осипян (Левицкая, 66), Родионова – Кравчук

Арбитр: Лина Лехтоваара (Финляндия)

Стадион: «Пенни Карс Стедиум» (Эйрдри, Шотландия)

СЕЛТИК - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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