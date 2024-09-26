«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим.

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Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.

После завершения встречи хавбек киевлян Николай Шапаренко прокомментировал поражение во флеш-интервью:

– Если вспомнить матчи с Зальцбургом, сегодняшний матч, то мы видим, что команда может играть на равных, но какие-то микромоменты решают судьбу эпизода. Это опыт, это волнение – что, по твоему мнению?

– Я считаю, что это качество в завершающей стадии. У «Лацио» было в 1-м тайме три момента – они их все реализовали и показали, как нужно завершать атаку.

– Насколько после нашего чемпионата, когда приезжаете на такие матчи, как против «Лацио», вы чувствуете разницу между УПЛ и еврокубками?

– Да ну, это и так понятно [смеется], что есть разница между украинским чемпионатом и еврокубками. «Лацио» – одна из лучших команд Италии, здесь играют очень качественные игроки, и, конечно, чувствуется уровень. Не знаю, что сказать, чувствуется.

– Были моменты у Ярмоленко, Бражко дважды наносил отличные удары, но как будто не хватает какого-то везения в последний момент. Как вы видите это на футбольном поле?

– Вратарь «Лацио» показал очень классную игру, очень хорошие сейвы сделал после штрафной, после удара Ярмолы. Мы хорошо завершали, но вратарь был на высоте.

– Вы разбирали, безусловно, игру «Лацио». Удивили ли они вас чем-нибудь?

– То, что разбирали, то, что нам показывал тренерский штаб – все они показали на поле. Для нас это не было неожиданностью, – сказал Шапаренко.

Видеообзор матча Динамо – Лацио (0:3)