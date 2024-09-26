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  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не понимаю, за что удалили Брагару»
Лига Европы
26 сентября 2024, 03:35 |
193
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не понимаю, за что удалили Брагару»

Главный тренер Динамо Киев во флеш-интервью прокомментировал поражение от Лацио

26 сентября 2024, 03:35 |
193
0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Не понимаю, за что удалили Брагару»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

25 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Лацио Рим.

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Поединок прошел на стадионе Фолькспаркштадион в Гамбурге, Германия. Игра завершилась победой столичного клуба Италии со счетом 3:0.

После завершения встречи главный тренер бело-синих Александр Шовковский во флеш-интервью прокомментировал поражение своих подопечных:

— Насколько быстро пропущенный гол и трав Себальоса испортили ваш план на игру?

— Подобное всегда влияет на игру, но в первую очередь мы не имеем права допускать таких ошибок, как это было в случаях с первым и вторым пропущенными голами. Это следствие наших ошибок в обороне. На таком уровне соперники подобного не прощают.

Конечно, все мы сейчас расстроены результатом. Но мы стремились играть в футбол, стремились комбинировать, расширять пространство, искать моменты у ворот соперника. И эти моменты у нас были, но...

— Проблемы в обороне — следствие несыгранности?

— Посмотрим, разберем каждый пропущенный мяч, сакцентируем внимание команды на допущенных ошибках. А прямо сейчас, по факту, что-то по этому поводу сказать я не могу.

— Была ли сегодня проблема в нехватке опыта таких матчей?

— Проблем достаточно. Но я про проблемы говорить сейчас не хочу. Повторюсь, мы выходим на поле играть в футбол, хотим показывать атакующую игру с комбинациями, но, безусловно, надо уделять внимание нашим действиям в обороне и не допускать подобных ошибок. Потому что на таком уровне, в матчах с командами, которые регулярно играют в Лиге чемпионов, с командами из топ-лиг таких ошибок не прощают.

— Моменты у «Динамо» сегодня были. Чего не хватило, чтобы довести их до голов?

— Мы просто не забили. Повторюсь, мы пытались играть в футбол. Можно было закрыться, стать 11-ю футболистами в обороне, но мы стремились играть в футбол и хотели это делать. Мы говорили ребятам, чтобы они не отходили от нашей структуры игры. Не могу сказать, что мы плохо играли, но в футболе результат складывается из забитых и пропущенных мячей, количества ошибок команд и того, как команды умеют этими ошибками воспользоваться.

— Как прокомментируете удаление Брагару?

— Не понимаю, за что его удалили. Надо будет посмотреть повтор этого эпизода

— Почему сегодня в стартовом составе оказался Пихалёнок, а не Буяльский?

— Вы рассчитываете на какое-то свое видение, но вы не знаете о каких-то моментах, которые есть в команде, не знаете, есть ли какие-то повреждения у того или иного футболиста. Решение есть решение. У Буяльского были определенные проблемы. Если бы мы его выпустили сегодня в стартовом составе, то с ним могло произойти то, что произошло с Себальосом.

Видеообзор матча Динамо – Лацио (0:3)

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Александр Шовковский Динамо Киев Лацио Динамо - Лацио Лига Европы
Даниил Агарков Источник: Динамо Киев от Шурика
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