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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «У нас все в розовых тонах. Классная сборная, Динамо...»
Лига Европы
28 сентября 2024, 01:20 |
204
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «У нас все в розовых тонах. Классная сборная, Динамо...»

Легенда киевлян раскритиковал команду за матч с «Лацио»

28 сентября 2024, 01:20 |
204
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У нас все в розовых тонах. Классная сборная, Динамо...»
Виктор Леоненко

Известный в прошлом нападающий сборной Украины Виктор Леоненко рассказал об уровне киевского «Динамо» после разгромного поражения от «Лацио» (0:3) в Лиге Европы.

– Игроки Динамо считают, что мы также среди фаворитов Лиги Европы.

– Потому что у нас все показывают в розовых тонах. Как читаешь, то мы всегда фавориты. Классная сборная, классное Динамо. Но вы сначала посмотрите настоящий футбол! Сколько наших команд осталось в еврокубках? Посмотрим, что Шахтер сможет в Лиге чемпионов.

За рубежом команды выходят на поле и бьются. Поэтому и интересно смотреть ту же Англию. А наших, такое впечатление, насильно заставляют играть, требуют, чтобы они что-то делали на поле.

Один из боксеров сказал: трудно вставать на тренировку в шесть утра, когда у тебя много денег. Потому что уже лень. Так же и у наших футболистов. У боксеров, правда, жестче – пропустил удар и ты уже на полу. А на наших футболистов покричат немного и забудут. Они привыкли к этому. Еще и отмазка есть, потому что все матчи проводим на выезде.

Ранее Леоненко объяснил неготовность Николая Шапаренко к еврокубковым матчам.

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Виктор Леоненко Динамо Киев Лацио Динамо - Лацио Лига Европы
Дмитро Олійник Источник: Футбол 24
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Стюард #11
Хоть бы что-то на счет войны сказал, ждун ебанный. У всех есть родственники, друзья, в разных городах. Пусть получают лямы, но люди не роботы, пока...
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