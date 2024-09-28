Виктор ЛЕОНЕНКО: «У нас все в розовых тонах. Классная сборная, Динамо...»

Известный в прошлом нападающий сборной Украины Виктор Леоненко рассказал об уровне киевского «Динамо» после разгромного поражения от «Лацио» (0:3) в Лиге Европы.

– Игроки Динамо считают, что мы также среди фаворитов Лиги Европы.

– Потому что у нас все показывают в розовых тонах. Как читаешь, то мы всегда фавориты. Классная сборная, классное Динамо. Но вы сначала посмотрите настоящий футбол! Сколько наших команд осталось в еврокубках? Посмотрим, что Шахтер сможет в Лиге чемпионов.

За рубежом команды выходят на поле и бьются. Поэтому и интересно смотреть ту же Англию. А наших, такое впечатление, насильно заставляют играть, требуют, чтобы они что-то делали на поле.

Один из боксеров сказал: трудно вставать на тренировку в шесть утра, когда у тебя много денег. Потому что уже лень. Так же и у наших футболистов. У боксеров, правда, жестче – пропустил удар и ты уже на полу. А на наших футболистов покричат немного и забудут. Они привыкли к этому. Еще и отмазка есть, потому что все матчи проводим на выезде.

Ранее Леоненко объяснил неготовность Николая Шапаренко к еврокубковым матчам.