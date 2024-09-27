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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шапаренко хотят втюхать, как Мудрика»
Лига Европы
27 сентября 2024, 17:27 |
783
10

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шапаренко хотят втюхать, как Мудрика»

Специалист недоволен уровнем игры полузащитника «Динамо»

27 сентября 2024, 17:27 |
783
10
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шапаренко хотят втюхать, как Мудрика»
ФК Динамо Киев

Известный в прошлом нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко объяснил неготовность Николая Шапаренко к еврокубковым матчам.

- Потому что он, как и многие другие, сами себя звездами назначили. Плюс клуб, который хочет его продать за большие деньги. Втюхать, как Мудрика. Пока я не вижу в нем футболиста. Бегает на чистых мячах, пытается что-то острое отдать. В чемпионате где-то получается, а в сборной и еврокубках, когда серьезный соперник и уровень выше, то и несоответствие видно. Чего-то соперникам всегда надо больше, чем нашим командам. Дальше в Лиге Европы будет еще сложнее. С такой защитой и ограниченным количеством возможностей будет трудно чего-то достичь, – сказал футбольный эксперт.

Также Леоненко оценил выступление «Динамо» в матче против «Лацио».

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Николай Шапаренко Виктор Леоненко
Владимир Клепач Источник: Футбол 24
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Комментарии 10
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Олександр
Лєона колись за постійне вживання пива суркіси вигнали з Динамо .І тому Лєонєнко ненавидіть Динамо. це навіть не враховуючи що шахтар проросійський клуб що єднаю кротів та лєонєнка 
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+2
Олександр
Футбольний експерт...не вірю!
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+2
Александр Шевченко
Это разве плохо продать футболиста подороже? Леон, перестань много пить
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+2
Олександр
мріяли донецькі судакова втюхати за 60 та він в Лізі чемпіонів обісрався з болонью.А в Європі ніколи не купують невпевнених людей .максімум 5 або 10 млн
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Xvalenok03
Все таки шахта самый популярный клуб.
Тут речь шла про игрока динамы шапоренко. 
А динамовские тролли все шахту обсуждают. 
Ни шапоренко, ни сама динама им не интересна. 
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-4
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