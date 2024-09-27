Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шапаренко хотят втюхать, как Мудрика»

Известный в прошлом нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко объяснил неготовность Николая Шапаренко к еврокубковым матчам.

- Потому что он, как и многие другие, сами себя звездами назначили. Плюс клуб, который хочет его продать за большие деньги. Втюхать, как Мудрика. Пока я не вижу в нем футболиста. Бегает на чистых мячах, пытается что-то острое отдать. В чемпионате где-то получается, а в сборной и еврокубках, когда серьезный соперник и уровень выше, то и несоответствие видно. Чего-то соперникам всегда надо больше, чем нашим командам. Дальше в Лиге Европы будет еще сложнее. С такой защитой и ограниченным количеством возможностей будет трудно чего-то достичь, – сказал футбольный эксперт.

Также Леоненко оценил выступление «Динамо» в матче против «Лацио».