Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шапаренко хотят втюхать, как Мудрика»
Специалист недоволен уровнем игры полузащитника «Динамо»
Известный в прошлом нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко объяснил неготовность Николая Шапаренко к еврокубковым матчам.
- Потому что он, как и многие другие, сами себя звездами назначили. Плюс клуб, который хочет его продать за большие деньги. Втюхать, как Мудрика. Пока я не вижу в нем футболиста. Бегает на чистых мячах, пытается что-то острое отдать. В чемпионате где-то получается, а в сборной и еврокубках, когда серьезный соперник и уровень выше, то и несоответствие видно. Чего-то соперникам всегда надо больше, чем нашим командам. Дальше в Лиге Европы будет еще сложнее. С такой защитой и ограниченным количеством возможностей будет трудно чего-то достичь, – сказал футбольный эксперт.
Также Леоненко оценил выступление «Динамо» в матче против «Лацио».
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Тут речь шла про игрока динамы шапоренко.
А динамовские тролли все шахту обсуждают.
Ни шапоренко, ни сама динама им не интересна.