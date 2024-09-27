Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо играет так же, как мы в 90-х прошлого века»

Известный в прошлом нападающий «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко рассказал о причинах поражения столичного клуба в матче Лиги Европы против «Лацио» (0:3).

- Виктор Евгеньевич, как вам старт «Динамо» в Лиге Европы?

- Время идет, а ничего не изменилось. «Динамо» играет так же, как мы в 90-х прошлого века. Разница в том, что у нас были моменты для взятия ворот, а у футболистов нынешнего созыва их нет. Опять говорим об одной и той же проблеме. Нам давали катать мяч там, откуда забить невозможно. Бражко неплохо пробил по воротам, Ярмоленко размял голкипера, который все видел и контролировал ситуацию. Вот и все моменты. То, что были еще удары, значения не имеет. Они угрозы не несли.

- «Лацио» довольно легко забивал. В чем причина?

- Потому что классная команда. Они быстрее, лучше обращаются с мячом, делают все преимущественно в одно касание, молниеносно принимают решения. Не так, как наши – чтобы укротить мяч, надо сделать несколько касаний. Ну и имеющиеся у «Динамо» серьезные проблемы в защите. Когда забивали первый гол, то три-четыре игрока «Лацио» чуть не дошли до 11-метровой отметки. Как такое может быть?

Нам все мячи из центральной зоны забили. То подстраховка не сработает, то забудут соперника во вратарской. Обидно за Бущана. Его ворота буквально расстреливали. Он там ничего не мог сделать. Когда мог спасти команду, то потянул непростой удар в нижний угол.