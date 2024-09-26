«Вы видите проблемы, я же вижу возможности. Это – очень большая разница», – сказал после ничейного матча «Динамо» с «Рухом» главный тренер киевлян Александр Шовковский. В такой вот оригинальный, на его взгляд, способ наставник «бело-синих» увильнул от ответа на вопрос, почему его подопечные не реализовывают моменты.

В стартовой игре Лиги Европы против «Лацио», проигранной «Динамо» вдрызг, у киевлян тоже были возможности забить. Но эти возможности так и остались теоретическими. Обязательно нужно отдать должное голкиперу «орлов» Проведелю. Однако, в то же время, обязательно нужно спросить и о том, почему динамовская атака оказалась настолько беззубой.

Как по мне, то «Динамо» в игре с полурезервным составом «Лацио» имело бы хоть какие-то шансы, если бы удачно, точнее, квалифицированно сыграла вся атакующая линия нашей команды. Подчеркиваю: вся, а не только несчастный Ванат. Однако вся эта атакующая линия сыграла ниже всяческой критики. Если кого-то и можно выделить в этой связи, то, разве что, Бражко. Номинального опорного полузащитника, который по статусу и не обязан завершать атаки, ибо он их должен начинать.

А вот остальные… Остальные – это тоска. Перед матчем динамовцев против «Лацио» коллега Алексей Сливченко подробно остановился на «кондуите» нашего вице-чемпиона перед стартом основного раунда Лиги Европы. В частности, он заметил, что эта еврокампания – последний шанс для Николая Шапаренко. Шанс доказать, что он не потерянный талант, и что он достоин играть в хорошем зарубежном клубе. На мой взгляд, после игры с лациале можно смело утверждать, что Шапаренко свой шанс не использовал. Он его профукал. Какой-то он «потерянный» – вот примерно так я бы охарактеризовал действия этого полузащитника в игре против римлян.

ФК Динамо. Николай Шапаренко, как и его партнеры, провел не лучший матч против Лацио

Кабаев, которого я наряду с Пихаленком считал лучшим игроком «Динамо» на старте нынешнего сезона, тоже растворился на поле. Как и бывший игрок «Днепра-1».

О Ярмоленко я вообще не хочу лишний раз распространяться, ибо его роль в команде на данном этапе скорее наставническая, нежели сугубо игровая.

Ванат был хорош в прошлом сезоне. В нынешнем он совсем не впечатляет.

И практически все эти выводы напрашивались еще после игры УПЛ с «Рухом». Но тогда все мы сделали поправку на ветер. То бишь, на усталость «бело-синих», вызванную, в первую очередь, очень сложной логистикой. И на держание в уме игры против римлян. Поэтому и было то приснопамятное «жизнь продолжается» и «рано или поздно, это должно было случиться».

О реакции наставника «Динамо» на неудачную игру его футболистов в атаке в игре против львовян было сказано в первых строках этого письма.

А далее оказалось, что там, где мы видели проблему, возможностей то и не оказалось. И динамовская атака оказалась таким же слабым звеном, как и динамовская оборона.

Об ошибках своих игроков в защите после игры в Гамбурге Александр Владимирович подробно останавливался не раз, и не два. Дескать, мы подарили оппоненту два гола. И еще: «мы допустили значительные ошибки, и именно эти ошибки в оборонительных действиях».

Несомненно, ошибки в оборонительных действиях чаще всего бросаются в глаза. Особенно если эти ошибки – результативные. Но ради Бога, а кто-то вообще строил иллюзии насчет надежности абсолютно ситуативной пары динамовских центрбеков Михавко – Себальос? Украинец-юниор и сырой колумбиец: на этом фундаменте очень легко строить ошибки. Более того, на этом фундаменте ошибки запрограммированные. Ошибки, и только. И динамовский наставник, вместо поиска выхода из ситуации, просто решил констатировать очевидное.

А почему бы не передвинуть в центр защиты Бражко? Ведь уже был такой опыт недавно в УПЛ, и Владимир сыграл очень неплохо. Я понимаю, что и выход Себальоса в основе тоже был продиктован логикой, ведь динамовский новичок сравнительно неплохо проявил себя в последних матчах «бело-синих» в УПЛ. Но в данном случае нужно говорить не только о тренерской логике, но и о тренерском чутье. А оно Александра Владимировича подвело.

Как и потенциальные возможности игроков его атакующего звена. Примитивными по факту оказались эти возможности. Ни в коем случае не хочу обвинить динамовцев в нежелании играть, но вот как раз в отсутствии качества этой игры очень даже хочу обвинить.

И, пользуясь случаем, все же хочу уколоть динамовского наставника: при такой игре его команды, как против «Лацио», лично я вижу сплошные проблемы. И совсем не вижу возможностей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Но эти мои поверхностные выводы базируются на основании лишь двух поединков. Против «Руха» и против «Лацио». Я очень хочу надеяться, что в следующих матчах ситуация изменится. Причем в лучшую сторону. Дальше уже должны включаться и морально-волевые факторы. И спортивная злость. Я хочу надеяться, что дальше так и будет. И что проигранный вдрызг матч на старте Лиги Европы станет для «Динамо» всего лишь недоразумением.

А еще, пользуясь случаем, в заключительные строках своего письма хочу пожелать президенту «Динамо» как-то более осторожно играть со словами. Перед игрой против римлян Игорь Михайлович заявлял, что «единственный желаемый результат – победа над «Лацио». Дескать, «аппетит приходит во время еды». И добавил: «Главное – не подавиться».

Все-таки лучше не бежать впереди паровоза.