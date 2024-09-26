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Лига Европы
26 сентября 2024, 11:31 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:58
2468
24

Вы видите проблемы, я же не вижу возможности

Валерий Василенко разочарован беззубостью динамовской атаки в стартовом матче ЛЕ

26 сентября 2024, 11:31 | Обновлено 26 сентября 2024, 11:58
2468
24
Вы видите проблемы, я же не вижу возможности
Getty Images/Global Images Ukraine

«Вы видите проблемы, я же вижу возможности. Это – очень большая разница», – сказал после ничейного матча «Динамо» с «Рухом» главный тренер киевлян Александр Шовковский. В такой вот оригинальный, на его взгляд, способ наставник «бело-синих» увильнул от ответа на вопрос, почему его подопечные не реализовывают моменты.

В стартовой игре Лиги Европы против «Лацио», проигранной «Динамо» вдрызг, у киевлян тоже были возможности забить. Но эти возможности так и остались теоретическими. Обязательно нужно отдать должное голкиперу «орлов» Проведелю. Однако, в то же время, обязательно нужно спросить и о том, почему динамовская атака оказалась настолько беззубой.

Как по мне, то «Динамо» в игре с полурезервным составом «Лацио» имело бы хоть какие-то шансы, если бы удачно, точнее, квалифицированно сыграла вся атакующая линия нашей команды. Подчеркиваю: вся, а не только несчастный Ванат. Однако вся эта атакующая линия сыграла ниже всяческой критики. Если кого-то и можно выделить в этой связи, то, разве что, Бражко. Номинального опорного полузащитника, который по статусу и не обязан завершать атаки, ибо он их должен начинать.

А вот остальные… Остальные – это тоска. Перед матчем динамовцев против «Лацио» коллега Алексей Сливченко подробно остановился на «кондуите» нашего вице-чемпиона перед стартом основного раунда Лиги Европы. В частности, он заметил, что эта еврокампания – последний шанс для Николая Шапаренко. Шанс доказать, что он не потерянный талант, и что он достоин играть в хорошем зарубежном клубе. На мой взгляд, после игры с лациале можно смело утверждать, что Шапаренко свой шанс не использовал. Он его профукал. Какой-то он «потерянный» – вот примерно так я бы охарактеризовал действия этого полузащитника в игре против римлян.

ФК Динамо. Николай Шапаренко, как и его партнеры, провел не лучший матч против Лацио

Кабаев, которого я наряду с Пихаленком считал лучшим игроком «Динамо» на старте нынешнего сезона, тоже растворился на поле. Как и бывший игрок «Днепра-1».

О Ярмоленко я вообще не хочу лишний раз распространяться, ибо его роль в команде на данном этапе скорее наставническая, нежели сугубо игровая.

Ванат был хорош в прошлом сезоне. В нынешнем он совсем не впечатляет.

И практически все эти выводы напрашивались еще после игры УПЛ с «Рухом». Но тогда все мы сделали поправку на ветер. То бишь, на усталость «бело-синих», вызванную, в первую очередь, очень сложной логистикой. И на держание в уме игры против римлян. Поэтому и было то приснопамятное «жизнь продолжается» и «рано или поздно, это должно было случиться».

О реакции наставника «Динамо» на неудачную игру его футболистов в атаке в игре против львовян было сказано в первых строках этого письма.

А далее оказалось, что там, где мы видели проблему, возможностей то и не оказалось. И динамовская атака оказалась таким же слабым звеном, как и динамовская оборона.

Об ошибках своих игроков в защите после игры в Гамбурге Александр Владимирович подробно останавливался не раз, и не два. Дескать, мы подарили оппоненту два гола. И еще: «мы допустили значительные ошибки, и именно эти ошибки в оборонительных действиях».

Несомненно, ошибки в оборонительных действиях чаще всего бросаются в глаза. Особенно если эти ошибки – результативные. Но ради Бога, а кто-то вообще строил иллюзии насчет надежности абсолютно ситуативной пары динамовских центрбеков Михавко – Себальос? Украинец-юниор и сырой колумбиец: на этом фундаменте очень легко строить ошибки. Более того, на этом фундаменте ошибки запрограммированные. Ошибки, и только. И динамовский наставник, вместо поиска выхода из ситуации, просто решил констатировать очевидное.

А почему бы не передвинуть в центр защиты Бражко? Ведь уже был такой опыт недавно в УПЛ, и Владимир сыграл очень неплохо. Я понимаю, что и выход Себальоса в основе тоже был продиктован логикой, ведь динамовский новичок сравнительно неплохо проявил себя в последних матчах «бело-синих» в УПЛ. Но в данном случае нужно говорить не только о тренерской логике, но и о тренерском чутье. А оно Александра Владимировича подвело.

Как и потенциальные возможности игроков его атакующего звена. Примитивными по факту оказались эти возможности. Ни в коем случае не хочу обвинить динамовцев в нежелании играть, но вот как раз в отсутствии качества этой игры очень даже хочу обвинить.

И, пользуясь случаем, все же хочу уколоть динамовского наставника: при такой игре его команды, как против «Лацио», лично я вижу сплошные проблемы. И совсем не вижу возможностей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Но эти мои поверхностные выводы базируются на основании лишь двух поединков. Против «Руха» и против «Лацио». Я очень хочу надеяться, что в следующих матчах ситуация изменится. Причем в лучшую сторону. Дальше уже должны включаться и морально-волевые факторы. И спортивная злость. Я хочу надеяться, что дальше так и будет. И что проигранный вдрызг матч на старте Лиги Европы станет для «Динамо» всего лишь недоразумением.

А еще, пользуясь случаем, в заключительные строках своего письма хочу пожелать президенту «Динамо» как-то более осторожно играть со словами. Перед игрой против римлян Игорь Михайлович заявлял, что «единственный желаемый результат – победа над «Лацио». Дескать, «аппетит приходит во время еды». И добавил: «Главное – не подавиться».

Все-таки лучше не бежать впереди паровоза.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 24
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Remark
Людина, яка вболіває за свій клуб (Минай) тільки коли вона грає в УПЛ, а не в 1 лізі, не може вважатися вболівальником!
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+1
Panthera_onca__
На левом берегу Динамо теперь покажет настоящий, европейский футбол!    Почти как у Лацио.
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+1
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Bohum
Ці слова не з пісні про збірну України,дуже схоже.Вся біда в складі команди що там,що тут, бо це ті самі особи ні на що не здатні і не будуть здатні.Ось і все.
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0
v2341770
Бажання і старанність в атаці які перетворюються у банальну метушню. з м'ячем у завершальній фазі - ніщо, у порівнянні з індивідуальною майстерністю, що і продемонстрував матч. Індивідуальна майстерність гравців Лаціо просто вища за гравців Динамо, що в атаці, що в обороні. Чи можливо було уникнути фіаско? Так.Але ж тактику на матч треба вибирати, відштовхуючись від суперника, а не від переоцінених можливостей своїх гравців.
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0
New Zealander
Тепер на фоні учорашнього результату 0-3, результат Шахтаря у виїзному матчі в Болоньї виглядає для України не те що непоганим, але й чудовим. Як все швидко змінюється коли є з чим порівнювати.
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0
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kadaad
Дальше будет продолжение падения на дно с еще большими разгромами от соперников.
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0
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DK1961
Поживем, увидим
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-1
zelc006
Звикли до колгоспного футболу! Колоси, Інгульці, ліві та праві береги річок вонючок... 
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-2
Remark
Навіть, якби Динамо виграло 3:0, то ці проплачені підстилки написали: Болонья їх колись виграла 2 рази, а так мали вигравати більше, десь 5:1, бо їх колись Мітьюленд так перемагав.
Там в мізках каша, а точніше просто насрано. 
Тому при будь якому результаті вони б все одно обсирали би ДК.
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-2
Remark
Та це ще тільки початок.
Ось, коли Шахтар влетить, то боти будуть кукурєкать щось типу такого: «З ким не буває», «бувають і негативні результати», «це ж Єврокубки, тут слабких команд немає».
П. С. Адекватні вболівальники, звертаюсь до Вас, просто не звертайте увагу на цих є банатів. 
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-2
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Андрій Заліщук
Шанс взяти 9 очків ще є, тобто треба виграти у чехів, угорців і латвійців, на це і розрахунок
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-6
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