Даяна Ястремская – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) начнет выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде основы украинка сразится против Нади Подороски из Аргентины (№66 WTA). Встреча начнется 3-м запуском на корте имени Брэда Дрюэтта после матча Кристиан – Крейчикова. Ориентировочное время начала поединка – 09:00 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Камилла Рахимова (№71 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA).

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