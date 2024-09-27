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  4. Даяна Ястремская – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 сентября 2024, 16:25 | Обновлено 27 сентября 2024, 16:27
271
0

Даяна Ястремская – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда в Пекине

27 сентября 2024, 16:25 | Обновлено 27 сентября 2024, 16:27
271
0
Даяна Ястремская – Надя Подороска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

28 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) начнет выступления в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

Во втором раунде основы украинка сразится против Нади Подороски из Аргентины (№66 WTA). Встреча начнется 3-м запуском на корте имени Брэда Дрюэтта после матча Кристиан – Крейчикова. Ориентировочное время начала поединка – 09:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Камилла Рахимова (№71 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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