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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 02:40
28
0

ШАНДРУК: «Старались играть в низком блоке, и сработало – ничья с Шахтером»

Коуч Вереса поделился эмоциями после матча УПЛ против горняков

28 сентября 2024, 02:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 02:40
28
0
ШАНДРУК: «Старались играть в низком блоке, и сработало – ничья с Шахтером»
ФК Верес Ровно. Олег Шандрук

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского Вереса Олег Шандрук поделился эмоциями после ничейного поединка с донецким Шахтером (1:1) в 8-м туре УПЛ:

«Шахтер очень уверенно играет на мяче. Я даже буквально вчера статистику видел – из команд не топ-пяти лиг Европы эта команда на первой позиции по качеству игры на мяче и выходу из-под прессинга. Очень организованная команда. Поэтому мы понимали: если пытаться высоко прессинговать соперника и раскрываться – у нас будут проблемы. Понятно, что пытались играть в низком блоке. Надеялись на быстрые атаки, и это сработало – мы сыграли с Шахтером вничью.

Я благодарен ребятам. Я знаю, как упорно и много они работают. Все хотят результата уже и сейчас. Но у нас в команде произошли некоторые изменения. Есть легионеры, которые не то, что на украинском – пока даже на английском не говорят. Есть определенные проблемы, и нужно время. Потому я очень рад за команду. На мой взгляд, мы делаем шаги вперед. Хотя и не так быстры, как хотелось бы.

Сегодня Дмитрий Годя впервые вышел в старте в официальном матче. Было ли это рискованно? Профессия тренера – она априори рискованная. Мы об этом говорили с президентом. Мы стараемся существовать с продаж футболистов, поэтому мы должны развивать молодежь. А молодой игрок не может раскрыться, дважды выйдя на замену.

Да, мы летом пригласили опытных Руслана Степанюка и Романа Гончаренко. Но возле них очень много молодежи, которая сегодня играет и прогрессирует. Верю, что этот прогресс будет продолжаться. Дмитрий Годя это место в основе заслужил на тренировках. Он талантливый парень. Он это знает. Вопрос – какова его цель во взрослом футболе. Он должен понимать, что во взрослом футболе есть определенные правила, по которым нужно жить. Но он молодец сегодня. Несмотря на то, что мы его заменили. И его, и Михаила Протасевича мы заменили только потому, что оба пока физически не готовы качественно отыграть весь матч.

Замена Руслана Степанюка? Он плохо чувствовал себя. Поднялась температура. Я его еще не видел после игры – он сразу уехал домой».

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Николай Степанов Источник: ФК Верес
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