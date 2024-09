В Пекине побит рекорд сезона по продолжительности матча в WTA-тура

Испанская теннисистка Сара Соррибес Тормо обыграла китаянку Гао Синью в первом круге в Пекине – 6:7(4), 7:5, 7:5.

Матч продлился 4 часа 15 минут и стал четвертым по продолжительности на уровне WTA. Также это самый продолжительный матч сезона в женском туре.

Интересно, что всего восемь дней назад Лаура Зигемунд и Ван Сию провели на корте 4 часа 9 минут в матче второго раунда в Хуахине. До того матч на уровне WTA не продолжался более четырех часов с 2011 года.

CLASSIC Sorribes Tormo 🥵



A week after Laura Siegemund won the longest WTA match since 2011 (4h9m), @sara_sorribes defeats Gao after 4h15m!#ChinaOpen pic.twitter.com/pph9PWfBfW