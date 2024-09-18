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  4. В Хуахине сыгран 4-й по продолжительности матч в истории женского тенниса
WTA
18 сентября 2024, 13:02 |
292
0

В Хуахине сыгран 4-й по продолжительности матч в истории женского тенниса

Лаура Зигемунд и Ван Сию провели на корте более четырех часов

18 сентября 2024, 13:02 |
292
0
В Хуахине сыгран 4-й по продолжительности матч в истории женского тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Зигемунд

Во втором круге на турнире WTA 250 в Хуахине сыгран самый продолжительный матч сезона WTA.

99-я ракетка мира Лаура Зигемунд из Германии выиграла у китаянки Ван Сию со счетом 7:6(3), 4:6, 7:6(1). Встреча продолжалась 4 часа 9 минут.

Ранее самым длинным матчем сезона была встреча первого круга турнира в Чарльстоне, в которой Кэти Волынец за 3 часа 43 минуты обыграла Аранту Рус.

Матч Зигемунд – Ван стал четвертым по продолжительности в истории женского тенниса в Открытую эру.

Впервые с 2011 года матч на уровне WTA продолжался более четырех часов.

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Лаура Зигемунд WTA Хуахин Ван Сию
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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