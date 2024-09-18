В Хуахине сыгран 4-й по продолжительности матч в истории женского тенниса
Лаура Зигемунд и Ван Сию провели на корте более четырех часов
Во втором круге на турнире WTA 250 в Хуахине сыгран самый продолжительный матч сезона WTA.
99-я ракетка мира Лаура Зигемунд из Германии выиграла у китаянки Ван Сию со счетом 7:6(3), 4:6, 7:6(1). Встреча продолжалась 4 часа 9 минут.
Ранее самым длинным матчем сезона была встреча первого круга турнира в Чарльстоне, в которой Кэти Волынец за 3 часа 43 минуты обыграла Аранту Рус.
Матч Зигемунд – Ван стал четвертым по продолжительности в истории женского тенниса в Открытую эру.
Впервые с 2011 года матч на уровне WTA продолжался более четырех часов.
The first Tour-level match since 2011 to last longer than FOUR HOURS 🥵@laurasiegemund defeats No.5 seed Wang Xiyu in Hua Hin after 4h9m!#ThailandOpen pic.twitter.com/ghtj7eBiTW— wta (@WTA) September 18, 2024
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