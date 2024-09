В Хуахине сыгран 4-й по продолжительности матч в истории женского тенниса

Во втором круге на турнире WTA 250 в Хуахине сыгран самый продолжительный матч сезона WTA.

99-я ракетка мира Лаура Зигемунд из Германии выиграла у китаянки Ван Сию со счетом 7:6(3), 4:6, 7:6(1). Встреча продолжалась 4 часа 9 минут.

Ранее самым длинным матчем сезона была встреча первого круга турнира в Чарльстоне, в которой Кэти Волынец за 3 часа 43 минуты обыграла Аранту Рус.

Матч Зигемунд – Ван стал четвертым по продолжительности в истории женского тенниса в Открытую эру.

Впервые с 2011 года матч на уровне WTA продолжался более четырех часов.

