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  4. Л. Киченок / Кенин – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
11 февраля 2025, 07:16 |
73
0

Л. Киченок / Кенин – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда турнира WTA 1000 в Дохе 11 февраля в 14:30

11 февраля 2025, 07:16 |
73
0
Л. Киченок / Кенин – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE
Instagram. Людмила Киченок

11 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

Во 2-м раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграет против тандема Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия). Поединок пройдет 2-м запуском на Grandstand 4 после игры Мертенс – Букша. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют либо против Элизе Мертенс и Эллен Перес, либо против Сюй Ифань и Ян Чжаосюань

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Людмила Киченок София Кенин Беатрис Хаддад Майя Лаура Зигемунд смотреть онлайн WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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