Матч на 4 часа и непростая победа Свентек. Польша выбила Испанию из КБДК

15 ноября продолжились матчи 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.

Сборная Польши переиграла команду Испании со счетом 2:0. Обе победы польские теннисистки добыли в одиночных матчах.

В первой игре Магда Линетт (WTA 38) в трех сетах вырвала победу у Сары Соррибес Тормо за 3 часа и 49 минут. В решающей партии Магда проигрывала 0:3. Интересно, но это не был самый продолжительный матч в истории КБДК (в прошлом – Кубок Федерации). Рекорд был установлен в 2016 году, когда Ришель Хогенкамп обыграла Светлану Кузнецову за 4 часа со счетом 7:6, 5:7, 10:8.

Вторыми на корт вышли лидеры сборных – Паула Бадоса и Ига Свентек. Вторая ракетка мира в не менее драматичном противостоянии одолела соперницу в трех сетах за 2 часа и 38 минут и вывела Польшу в четвертьфинал соревнований.

В субботу, 16 ноября, Польша сыграет против Чехии.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/8 финала. 15 ноября, Малага

Испания – Польша – 0:2

Iga takes the match and the tie for @pzt_tenis 🇵🇱



A dominant 3rd set from Swiatek see's her win 6-3 6-7(7) 6-1 👏#BJKCup pic.twitter.com/TWclSye0uy