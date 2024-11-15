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  4. Испания – Польша. Бадоса vs Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
15 ноября 2024, 06:08 |
23
0

Испания – Польша. Бадоса vs Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг

15 ноября 2024, 06:08 |
23
0
Испания – Польша. Бадоса vs Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

15 ноября продолжатся матчи 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.

Сборная Испании во главе с Паулой Бадосой встретится с командой Польшой, лидером которой является вторая ракетка мира Ига Свентек. Ориентировочное время начала противостояния – 11:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Составы команд будут объявлены незадолго до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua.

Победительницы поединка Испания – Польша выйдут в четвертьфинал соревнований, где сыграют против представительниц Чехии.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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