Испания – Польша. Бадоса vs Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 ноября продолжатся матчи 1/8 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.

Сборная Испании во главе с Паулой Бадосой встретится с командой Польшой, лидером которой является вторая ракетка мира Ига Свентек. Ориентировочное время начала противостояния – 11:00 по Киеву.

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Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

Составы команд будут объявлены незадолго до старта первой игры. Следите за обновлениями на Sport.ua.

Победительницы поединка Испания – Польша выйдут в четвертьфинал соревнований, где сыграют против представительниц Чехии.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап: расписание и результаты матчей

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