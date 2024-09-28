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Чемпионат Франции
ПСЖ
27.09.2024 22:00 – FT 3 : 1
Ренн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
28 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 03:56
35
0

ВИДЕО. Дубль Баркола. ПСЖ обыграл Ренн и укрепил лидерство в Лиге 1

Вечером 27 сентября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Франции

28 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 03:56
35
0
ВИДЕО. Дубль Баркола. ПСЖ обыграл Ренн и укрепил лидерство в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 сентября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ обыграл Ренн (1:1) в 6-м туре Лиги 1. Дубль оформил Брэдли Баркола, также отличился Ли Кан Ин.

Осер в домашнем поединке разгромил Брест (3:0), участника Лиги чемпионов.

Чемпионат Франции. 6-й тур, 27 сентября

ПСЖ – Ренн – 3:1

Голы: Баркола, 30, 68, Ли Кан Ин, 58 – Калимуэндо, 75 (пен)

Осер – Брест – 3:0

Голы: Овусу, 26, Жубал, 37 (пен), Хамед Траоре, 59

Турнирная таблица

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Арно Калимуэндо (Ренн).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
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чемпионат Франции по футболу ПСЖ Ренн видео голов и обзор Брэдли Баркола Ли Кан Ин Арно Калимуэндо Осер Брест (Франция)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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