Франция28 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 03:56
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ВИДЕО. Дубль Баркола. ПСЖ обыграл Ренн и укрепил лидерство в Лиге 1
Вечером 27 сентября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Франции
28 сентября 2024, 03:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 03:56
35
0
Вечером 27 сентября состоялись матчи 6-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ обыграл Ренн (1:1) в 6-м туре Лиги 1. Дубль оформил Брэдли Баркола, также отличился Ли Кан Ин.
Осер в домашнем поединке разгромил Брест (3:0), участника Лиги чемпионов.
Чемпионат Франции. 6-й тур, 27 сентября
ПСЖ – Ренн – 3:1
Голы: Баркола, 30, 68, Ли Кан Ин, 58 – Калимуэндо, 75 (пен)
Осер – Брест – 3:0
Голы: Овусу, 26, Жубал, 37 (пен), Хамед Траоре, 59
Турнирная таблица
События матча
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Арно Калимуэндо (Ренн).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ли Кан Ин (ПСЖ).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
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