18 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спарта Прага и РБ Зальцбург.

Коллективы играют на стадионе епет АРЕНА в Праге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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Обе команды попали в главный еврокубковый клубный турнир через квалификацию.

Спарта Прага – РБ Зальцбцрг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция