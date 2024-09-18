18.09.2024 19:45 – перерыв 2 : 0
Лига чемпионов18 сентября 2024, 20:20 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:25
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Спарта Прага – РБ Зальцбцрг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
18 сентября 2024, 20:20 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:25
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18 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спарта Прага и РБ Зальцбург.
Коллективы играют на стадионе епет АРЕНА в Праге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе команды попали в главный еврокубковый клубный турнир через квалификацию.
Спарта Прага – РБ Зальцбцрг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Victor Olatunji (Спарта Прага).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Каан Кайринен (Спарта Прага).
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