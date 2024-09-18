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Лига Чемпионов
Спарта Прага
18.09.2024 19:45 – перерыв 2 : 0
РБ Зальцбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 20:20 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:25
152
0

Спарта Прага – РБ Зальцбцрг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

18 сентября 2024, 20:20 | Обновлено 18 сентября 2024, 20:25
152
0
Спарта Прага – РБ Зальцбцрг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спарта Прага и РБ Зальцбург.

Коллективы играют на стадионе епет АРЕНА в Праге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды попали в главный еврокубковый клубный турнир через квалификацию.

Спарта Прага – РБ Зальцбцрг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Victor Olatunji (Спарта Прага).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Каан Кайринен (Спарта Прага).
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Спарта Прага РБ Зальцбург Лига чемпионов смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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