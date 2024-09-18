Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Спарта Прага разобралась с РБ Зальцбург со счетом 3:0 в 1-м туре еврокубка
18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спарта Прага и РБ Зальцбург.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Generali Arena в столице Чехии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
Голами за чешский коллектив отличились Каан Кайринен, Виктор Олатнужи и Казим Лачи.
И Спарта, и РБ Зальцбург попали в основной этап главного еврокубкового клубного турнира через квалификацию. Спарта в отборе прошла Шемрок Роверс, ФКСБ и Мальме, а австрийский клуб в Q4 выбил киевское Динамо.
Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября
Спарта Прага (Чехия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:0
Голы: Кайринен, 2, Олатунжи, 42, Лачи, 58
Спарта Прага: Виндаль-Йенсен, Зелены, Панак, Витик, Визнер (Рынеш, 71), Пресиадо, Лячи (Садилек, 84), Кайринен, Гараслин (Красники, 72), Бирманчевич, Олатунджи (Ррахмани, 64).
Ред Булл: Бласвих, Mellberg (Диамбу, 46), Бланк, Пионтковски, Дедич, Кларк (Гурна-Дуат, 66), Байчетич (Ратков, 83), Капальдо, Глух, Йео (Конате, 57), Доржелес (Дагим, 57).
Предупреждения: Гурна-Дуат (72), Витик (87).
Следующие соперники Спарты и РБ Зальцбург в ЛЧ 2024/25:
- Спарта Прага: Интер, Манчестер Сити, Атлетико, Байер, Фейеноорд, Брест, Штутгарт;
- РБ Зальцбург: ПСЖ, Реал, Атлетико, Байер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Брест.
⭐⭐⭐ VÍTĚZSTVÍ— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 18, 2024
Úspěšný vstup do Ligy mistrů 😍 #acsparta | #UCL pic.twitter.com/Uq1BtHEGZd
Ein Abend zum Vergessen in Prag. #ACSSAL #UCL— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 18, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
18 сентября в 19:45 в Болонье пройдет поединок 1-го тура Лиги чемпионов
Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву