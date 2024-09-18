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Лига Чемпионов
Спарта Прага
18.09.2024 19:45 – FT 3 : 0
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 21:40 | Обновлено 18 сентября 2024, 21:51
2668
17

Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения

Спарта Прага разобралась с РБ Зальцбург со счетом 3:0 в 1-м туре еврокубка

18 сентября 2024, 21:40 | Обновлено 18 сентября 2024, 21:51
2668
17
Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спарта Прага и РБ Зальцбург.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Generali Arena в столице Чехии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голами за чешский коллектив отличились Каан Кайринен, Виктор Олатнужи и Казим Лачи.

И Спарта, и РБ Зальцбург попали в основной этап главного еврокубкового клубного турнира через квалификацию. Спарта в отборе прошла Шемрок Роверс, ФКСБ и Мальме, а австрийский клуб в Q4 выбил киевское Динамо.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября

Спарта Прага (Чехия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:0

Голы: Кайринен, 2, Олатунжи, 42, Лачи, 58

Спарта Прага: Виндаль-Йенсен, Зелены, Панак, Витик, Визнер (Рынеш, 71), Пресиадо, Лячи (Садилек, 84), Кайринен, Гараслин (Красники, 72), Бирманчевич, Олатунджи (Ррахмани, 64).

Ред Булл: Бласвих, Mellberg (Диамбу, 46), Бланк, Пионтковски, Дедич, Кларк (Гурна-Дуат, 66), Байчетич (Ратков, 83), Капальдо, Глух, Йео (Конате, 57), Доржелес (Дагим, 57).

Предупреждения: Гурна-Дуат (72), Витик (87).

Следующие соперники Спарты и РБ Зальцбург в ЛЧ 2024/25:

  • Спарта Прага: Интер, Манчестер Сити, Атлетико, Байер, Фейеноорд, Брест, Штутгарт;
  • РБ Зальцбург: ПСЖ, Реал, Атлетико, Байер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Брест.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 17
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А какая нам разница?
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+2
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Віталій Ткачук
Які кривдники? Заголовок - гімно. В нас з австрійцями були рівні матчі, Спарту ми би точно пройшли.
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+2
Pavel_i_CO
Судячи з коментарів, то залишки днонєтскіх навіть не дивились матч біженців з лугандонії, а спорігали за Спартою)
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+2
Istm
як Динамо програло цим....
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+2
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MIRRA
Може й добре, що не пройшли... Якщо Спарта таке витворяє, що там ТОПчики робитимуть....
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0
Pavel_i_CO
Чому не написали, що "Полісся, яке є кривдником Шахтьора, вилетіло в кваліфікації Ліги Конференції"?) За таке не заплатили?)
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-1
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Play Games
Спарта права постійний учасник єврокубків! Вони міцний середняк. Вперта і непоступливу команда! Нема нічого дивного. Хоча букмекери віддавали перевагу німцям
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-3
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u6464u
Спарта, показала рівень суперника суркісового клубу, жах.)))
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-4
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New Zealander
жах
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-4
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