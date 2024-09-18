Обидчики Динамо стартовали в Лиге чемпионов с разгромного поражения

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спарта Прага и РБ Зальцбург.

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Поединок прошел на стадионе Generali Arena в столице Чехии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голами за чешский коллектив отличились Каан Кайринен, Виктор Олатнужи и Казим Лачи.

И Спарта, и РБ Зальцбург попали в основной этап главного еврокубкового клубного турнира через квалификацию. Спарта в отборе прошла Шемрок Роверс, ФКСБ и Мальме, а австрийский клуб в Q4 выбил киевское Динамо.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября

Спарта Прага (Чехия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:0

Голы: Кайринен, 2, Олатунжи, 42, Лачи, 58

Спарта Прага: Виндаль-Йенсен, Зелены, Панак, Витик, Визнер (Рынеш, 71), Пресиадо, Лячи (Садилек, 84), Кайринен, Гараслин (Красники, 72), Бирманчевич, Олатунджи (Ррахмани, 64).



Ред Булл: Бласвих, Mellberg (Диамбу, 46), Бланк, Пионтковски, Дедич, Кларк (Гурна-Дуат, 66), Байчетич (Ратков, 83), Капальдо, Глух, Йео (Конате, 57), Доржелес (Дагим, 57).



Предупреждения: Гурна-Дуат (72), Витик (87).

Следующие соперники Спарты и РБ Зальцбург в ЛЧ 2024/25:

Спарта Прага: Интер, Манчестер Сити, Атлетико, Байер, Фейеноорд, Брест, Штутгарт;

Интер, Манчестер Сити, Атлетико, Байер, Фейеноорд, Брест, Штутгарт; РБ Зальцбург: ПСЖ, Реал, Атлетико, Байер, Динамо Загреб, Фейеноорд, Брест.