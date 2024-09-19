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Лига Чемпионов
Спарта Прага
18.09.2024 19:45 – FT 3 : 0
РБ Зальцбург
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Лига чемпионов
19 сентября 2024, 01:58 |
65
0

Спарта – РБ Зальцбург – 3:0. Показали Динамо, как нужно. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

19 сентября 2024, 01:58 |
65
0
Спарта – РБ Зальцбург – 3:0. Показали Динамо, как нужно. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спарта Прага и РБ Зальцбург.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Generali Arena в столице Чехии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

И Спарта, и РБ Зальцбург попали в основной этап главного еврокубкового клубного турнира через квалификацию. Спарта в отборе прошла Шемрок Роверс, ФКСБ и Мальме, а австрийский клуб в Q4 выбил киевское Динамо.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября

Спарта Прага (Чехия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:0

Голы: Кайринен, 2, Олатунжи, 42, Лачи, 58

Видеообзор матча:

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Казим Ляци (Спарта Прага).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Олатунджи (Спарта Прага).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Каан Кайринен (Спарта Прага).
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Лига чемпионов Спарта Прага РБ Зальцбург видео голов и обзор Казим Лачи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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