Спарта – РБ Зальцбург – 3:0. Показали Динамо, как нужно. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спарта Прага и РБ Зальцбург.
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Поединок прошел на стадионе Generali Arena в столице Чехии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
И Спарта, и РБ Зальцбург попали в основной этап главного еврокубкового клубного турнира через квалификацию. Спарта в отборе прошла Шемрок Роверс, ФКСБ и Мальме, а австрийский клуб в Q4 выбил киевское Динамо.
Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября
Спарта Прага (Чехия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:0
Голы: Кайринен, 2, Олатунжи, 42, Лачи, 58
Видеообзор матча:
События матча
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