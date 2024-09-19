18 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спарта Прага и РБ Зальцбург.

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Поединок прошел на стадионе Generali Arena в столице Чехии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

И Спарта, и РБ Зальцбург попали в основной этап главного еврокубкового клубного турнира через квалификацию. Спарта в отборе прошла Шемрок Роверс, ФКСБ и Мальме, а австрийский клуб в Q4 выбил киевское Динамо.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 18 сентября

Спарта Прага (Чехия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:0

Голы: Кайринен, 2, Олатунжи, 42, Лачи, 58

Видеообзор матча: