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Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 09:32 | Обновлено 09 сентября 2024, 10:23
358
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Карпаты онлайн

14 сентября в 18:00 состоится матч 6-го тура УПЛ

09 сентября 2024, 09:32 | Обновлено 09 сентября 2024, 10:23
358
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Карпаты онлайн
УПЛ

В субботу, 14 сентября, в 18:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После четырех сыгранных матчей в активе «Шахтера» шесть очков. «Карпаты» провели пять поединков, в которых набрали пять очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Roman Skolozdra
Матч на Арені Львів, хіба ні?
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