В субботу, 14 сентября, в 18:00 состоится матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов».

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После четырех сыгранных матчей в активе «Шахтера» шесть очков. «Карпаты» провели пять поединков, в которых набрали пять очков.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV