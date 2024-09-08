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Франция
09.09.2024 21:45 - : -
Бельгия
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Лига наций
08 сентября 2024, 22:33 | Обновлено 08 сентября 2024, 22:40
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0

Франция – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 9 сентября в 21:45 по Киеву

08 сентября 2024, 22:33 | Обновлено 08 сентября 2024, 22:40
90
0
Франция – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

9 сентября на «Групама Стэдиум» пройдет матч 2-го тура Лиги Наций, в котором сборная Франции встретится со сборной Бельгии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Франция

Команда блестяще играет при Дешаме на чемпионатах мира. В 2018-м, аккурат к своему триумфу в качестве футболиста, капитана национальной сборной, Дидье прибавил еще и золото мундиаля как тренер. Да и в Катаре точно не было чего стыдиться: Аргентина победила в финале только в серии пенальти. Но на Евро Ле Бле не впечатляют. Вот и этим летом коллектив с впечатляющим набором звезд, особенно в группе атаки, долго не мог забить с игры, и ту же Бельгию в 1/8 прошел благодаря автоголу, а Португалию после 0:0 выбили в серии пенальти. Но дальше была Испания, что отправила соседей домой. Сейчас начинается новый цикл, но с тем же наставником и узнаваемой обоймой - есть и Мбаппе, которого Реал просил не трогать в начале осени. Но уж очень серьезны соперники в сентябре. Италия, пропустив быстрый гол, сравняла через пол часа, а в итоге выиграла в пятницу 3:1 на выезде.

Бельгия

Сборная на прошлом чемпионате мира провалилась, не выйдя из группы. И это стало поводом для того, чтобы на дверь указали Роберто Мартинесу, несмотря на все его прежние заслуги во главе с бронзой чемпионата мира-2018. Сменивший его Доменико Тедеско без проблем прошел прошлогоднюю квалификацию, заодно освежив состав. Но вряд ли кого-то впечатлили на самом Евро красные дьяволы, начавшие чемпионат Европы с сенсационного поражения Словакии, вышедшие из группы за счет победы над румынами и 0:0 с украинцами. Тем более что дальше был матч 1/8 финала с Францией - и роковой автогол Вертонгена - так себе последний штрих перед завершением карьеры. Помимо Яна, не вызваны сейчас по разным причинам Витсель, Лукаку, Троссард, ну а Куртуа отказался играть при нынешнем наставнике. Без них с Израилем справились достаточно уверенно, 3:1, несмотря на автогол Кастаня.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка были выиграны Ле Бле.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут довольно простой победы подопечных Дешама. Но обе стороны показали яркий футбол в первом туре, так что ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,86).

Прогноз Sport.ua
Франция
9 сентября 2024 -
21:45
Бельгия
Тотал голов больше 2.5 1.86 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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