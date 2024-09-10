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Лига наций УЕФА. Лига A
Франция
09.09.2024 21:45 – FT 2 : 0
Бельгия
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Лига наций
10 сентября 2024, 05:56 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:12
677
0

ДЕШАМ: «Бельгия создала нам много проблем, особенно в первые 25 минут»

Франция одержала победу над Бельгией в матче Лиги наций

10 сентября 2024, 05:56 | Обновлено 10 сентября 2024, 07:12
677
0
ДЕШАМ: «Бельгия создала нам много проблем, особенно в первые 25 минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Франция одержала победу над Бельгией (2:0), набрала три очка и вышла на второе место в группе. Голы у хозяев поля забили Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, прокомментировал игру так:

«Облегчение? Никакого облегчения. Я очень доволен реакцией своих игроков, тем, что они сумели сделать против сильной бельгийской команды.

Команда отреагировала хорошо. Бельгия создала нам много проблем, особенно в первые 25 минут. Это было сложно по разным причинам.

Коло Муани? Он забил. Он находится в среде, которая придает ему уверенности. Когда бы его ни атаковали, он на это реагирует».

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
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сборная Франции по футболу пресс-конференция сборная Бельгии по футболу Лига наций Франция - Бельгия Дидье Дешам
Николай Степанов Источник: УЕФА
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