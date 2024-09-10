ДЕШАМ: «Бельгия создала нам много проблем, особенно в первые 25 минут»

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

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Франция одержала победу над Бельгией (2:0), набрала три очка и вышла на второе место в группе. Голы у хозяев поля забили Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, прокомментировал игру так:

«Облегчение? Никакого облегчения. Я очень доволен реакцией своих игроков, тем, что они сумели сделать против сильной бельгийской команды.

Команда отреагировала хорошо. Бельгия создала нам много проблем, особенно в первые 25 минут. Это было сложно по разным причинам.

Коло Муани? Он забил. Он находится в среде, которая придает ему уверенности. Когда бы его ни атаковали, он на это реагирует».