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Лига наций УЕФА. Лига A
Франция
09.09.2024 21:45 – FT 2 : 0
Бельгия
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Лига наций
10 сентября 2024, 01:41 | Обновлено 10 сентября 2024, 01:53
49
0

Франция – Бельгия – 2:0. Коло Муани и Дембеле. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

10 сентября 2024, 01:41 | Обновлено 10 сентября 2024, 01:53
49
0
Франция – Бельгия – 2:0. Коло Муани и Дембеле. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Франция одержала победу над Бельгией (2:0), набрала три очка и вышла на второе место в группе.

Голы у хозяев поля забили Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле.

Лига наций. 2-й тур, 9 сентября

21:45. Франция – Бельгия – 2:0

Голы: Коло Муани, 29, Дембеле, 57

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Рандаль Коло Муани, 29 мин

ГОЛ! 2:0. Усман Дембеле, 57 мин

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
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Лига наций видео голов и обзор Франция - Бельгия Рандаль Коло Муани Усман Дембеле сборная Франции по футболу сборная Бельгии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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