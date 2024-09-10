Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.

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Франция одержала победу над Бельгией (2:0), набрала три очка и вышла на второе место в группе.

Голы у хозяев поля забили Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле.

Лига наций. 2-й тур, 9 сентября

21:45. Франция – Бельгия – 2:0

Голы: Коло Муани, 29, Дембеле, 57

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Рандаль Коло Муани, 29 мин

ГОЛ! 2:0. Усман Дембеле, 57 мин