Лига наций10 сентября 2024, 01:41 | Обновлено 10 сентября 2024, 01:53
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Франция – Бельгия – 2:0. Коло Муани и Дембеле. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
10 сентября 2024, 01:41 | Обновлено 10 сентября 2024, 01:53
49
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Вечером 9 сентября прошли поединки 2-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Франция одержала победу над Бельгией (2:0), набрала три очка и вышла на второе место в группе.
Голы у хозяев поля забили Рандаль Коло Муани и Усман Дембеле.
Лига наций. 2-й тур, 9 сентября
21:45. Франция – Бельгия – 2:0
Голы: Коло Муани, 29, Дембеле, 57
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Рандаль Коло Муани, 29 мин
ГОЛ! 2:0. Усман Дембеле, 57 мин
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Франция).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Франция).
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