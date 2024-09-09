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  4. Стала известна позиция лидера Ливерпуля по поводу нового контракта с клубом
Англия
09 сентября 2024, 10:34 |
668
0

Стала известна позиция лидера Ливерпуля по поводу нового контракта с клубом

Вирджил ван Дейк хочет подписать новое соглашение

09 сентября 2024, 10:34 |
668
0
Стала известна позиция лидера Ливерпуля по поводу нового контракта с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Нидерландский центральный защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк хочет продлить контракт со своим клубом, сообщает британское издание The Mirror.

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По информации источника, 33-летний футболист отклонил предложения из Саудовской Аравии, потому что хочет оставаться на топовом уровне до чемпионата мира 2026 года.

В сезоне 2023/24 Вирджил ван Дейк провел 48 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: The Mirror
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