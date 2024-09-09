МАРКЕВИЧ: «На чехов нужно бросить в бой Степаненко, Ярмоленко, Зинченко»

10 сентября национальная сборная Украины по футболу проведет в Праге второй матч в Лиге наций – с чехами.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал чего не хватало подопечным Сергея Реброва в стартовом противостоянии с албанцами, поделился своими ожиданиями от завтрашнего поединка с хозяевами:

– Если откровенно, то я ожидал несколько иного стартового состава с албанцами. Ведь было очевидно, что соперник будет действовать от обороны и поэтому напрашивалось появление с первых минут Андрея Ярмоленко, с его умением обострить ситуацию на своем фланге и Александра Зинченко, который может сделать точный последний пас, точно пробить издали. Пожалуй, уместным было бы и появление Тараса Степаненко, к сожалению, поединок с албанцами показал, что кроме него у нас никто не умеет отбирать мяч. Опорник Владимир Бражко с этими функциями не справился, в конце концов, слабо сыграли и другие полузащитники.

– Украинцы имели довольно заметное преимущество в контроле мяча, но это каких-то весомых дивидендов не принесло. Почему?

– Это как раз тот случай, когда контроль мяча был разве что для статистики. Наши практически ничего не делали возле владений гостей, чтобы усложнить им жизнь. Чем ближе было к воротам, тем медленнее номинальные хозяева действовали, хотя должно быть наоборот. Вот почему албанцы легко разгадывали нехитрые ходы украинцев. Хотя почему бы при потере мяча сразу не прессинговать визави, заставляя принимать ошибочные решения. Этого не было сделано как раз из-за нежелания играть в отборе. А когда албанцы без сопротивления переходили на нашу половину поля, то смело вступали в единоборства, отодвигая игру от своих ворот.

Кстати, не исключено, что все для украинцев могло закончиться счастливо, если бы они не позволили албанцам быстро сравнять счет. Это придало уверенности сопернику.

– После матча в СМИ развернулась дискуссия между экспертами сказалось ли отсутствие травмированных Михаила Мудрика и Артема Довбика.

– Думаю, что нет. Ведь они действуют в схожей манере с Владиславом Кабаевым и Романом Яремчуком. К тому же, неизвестно, в каких кондициях находится Мудрик, который не имеет достаточной игровой практики на клубном уровне тогда, как Кабаев сейчас феерит в «Динамо».

– Но именно позиционная ошибка Кабаева стоила нашей сборной второго пропущенного мяча.

– В том игровом эпизоде не обошлось без коллективной недоработки, хотя трудно понять почему Кабаев банально не подстраховал Виталия Миколенко, который бросился помогать вратарю Анатолию Трубину.

– Чем можно объяснить ощутимое преимущество албанцев при розыгрыше стандартных положений, хотя в их составе нет гренадеров?

– Домашними заготовками и правильным выбором позиции. Заставлял нервничать защитников и Трубин, не решительно действовавший на выходах, хотя с его ростом он должен был быть хозяином в своих владениях.

– Завтра украинцам выяснять отношения с чехами, среди которых немало высоких исполнителей, «козырь» которых-верховые дуэли.

– Надеюсь, что наш тренерский штаб найдет весомые контраргументы против попыток хозяев навязать силовую борьбу на «втором этаже». Прежде всего, благодаря четко отлаженной подстраховке.

– После неожиданного разгрома чехов в Тбилиси и нашей неудачи с албанцами, завтрашний матч смело можно назвать финальным.

– Вот почему надо воспользоваться тем, что чехам после такого нокдауна, сложно будет быстро оправиться. Поскольку значение этого поединка будет велико, то, пожалуй, Сергею Реброву стоит сделать ставку на опыт. Как по мне, следует бросить в бой Степаненко, Ярмоленко, Зинченко. Каждый из них не только качественный игрок, но и боец. Завтра очень многое будет зависеть от того, у кого характер окажется крепче. Я верю в нашу сборную, что она в ключевой момент порадует сплоченностью и мастерством.

Ранее своими мыслями об игре нашей национальной команды поделился бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус.