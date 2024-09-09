Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «На чехов нужно бросить в бой Степаненко, Ярмоленко, Зинченко»
Лига наций
09 сентября 2024, 12:19 | Обновлено 09 сентября 2024, 13:12
2003
3

МАРКЕВИЧ: «На чехов нужно бросить в бой Степаненко, Ярмоленко, Зинченко»

Бывший тренер сборной – о старте украинцев в Лиге наций

09 сентября 2024, 12:19 | Обновлено 09 сентября 2024, 13:12
2003
3
МАРКЕВИЧ: «На чехов нужно бросить в бой Степаненко, Ярмоленко, Зинченко»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

10 сентября национальная сборная Украины по футболу проведет в Праге второй матч в Лиге наций – с чехами.

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал чего не хватало подопечным Сергея Реброва в стартовом противостоянии с албанцами, поделился своими ожиданиями от завтрашнего поединка с хозяевами:

– Если откровенно, то я ожидал несколько иного стартового состава с албанцами. Ведь было очевидно, что соперник будет действовать от обороны и поэтому напрашивалось появление с первых минут Андрея Ярмоленко, с его умением обострить ситуацию на своем фланге и Александра Зинченко, который может сделать точный последний пас, точно пробить издали. Пожалуй, уместным было бы и появление Тараса Степаненко, к сожалению, поединок с албанцами показал, что кроме него у нас никто не умеет отбирать мяч. Опорник Владимир Бражко с этими функциями не справился, в конце концов, слабо сыграли и другие полузащитники.

– Украинцы имели довольно заметное преимущество в контроле мяча, но это каких-то весомых дивидендов не принесло. Почему?

– Это как раз тот случай, когда контроль мяча был разве что для статистики. Наши практически ничего не делали возле владений гостей, чтобы усложнить им жизнь. Чем ближе было к воротам, тем медленнее номинальные хозяева действовали, хотя должно быть наоборот. Вот почему албанцы легко разгадывали нехитрые ходы украинцев. Хотя почему бы при потере мяча сразу не прессинговать визави, заставляя принимать ошибочные решения. Этого не было сделано как раз из-за нежелания играть в отборе. А когда албанцы без сопротивления переходили на нашу половину поля, то смело вступали в единоборства, отодвигая игру от своих ворот.

Кстати, не исключено, что все для украинцев могло закончиться счастливо, если бы они не позволили албанцам быстро сравнять счет. Это придало уверенности сопернику.

– После матча в СМИ развернулась дискуссия между экспертами сказалось ли отсутствие травмированных Михаила Мудрика и Артема Довбика.

– Думаю, что нет. Ведь они действуют в схожей манере с Владиславом Кабаевым и Романом Яремчуком. К тому же, неизвестно, в каких кондициях находится Мудрик, который не имеет достаточной игровой практики на клубном уровне тогда, как Кабаев сейчас феерит в «Динамо».

– Но именно позиционная ошибка Кабаева стоила нашей сборной второго пропущенного мяча.

– В том игровом эпизоде не обошлось без коллективной недоработки, хотя трудно понять почему Кабаев банально не подстраховал Виталия Миколенко, который бросился помогать вратарю Анатолию Трубину.

– Чем можно объяснить ощутимое преимущество албанцев при розыгрыше стандартных положений, хотя в их составе нет гренадеров?

– Домашними заготовками и правильным выбором позиции. Заставлял нервничать защитников и Трубин, не решительно действовавший на выходах, хотя с его ростом он должен был быть хозяином в своих владениях.

– Завтра украинцам выяснять отношения с чехами, среди которых немало высоких исполнителей, «козырь» которых-верховые дуэли.

– Надеюсь, что наш тренерский штаб найдет весомые контраргументы против попыток хозяев навязать силовую борьбу на «втором этаже». Прежде всего, благодаря четко отлаженной подстраховке.

– После неожиданного разгрома чехов в Тбилиси и нашей неудачи с албанцами, завтрашний матч смело можно назвать финальным.

– Вот почему надо воспользоваться тем, что чехам после такого нокдауна, сложно будет быстро оправиться. Поскольку значение этого поединка будет велико, то, пожалуй, Сергею Реброву стоит сделать ставку на опыт. Как по мне, следует бросить в бой Степаненко, Ярмоленко, Зинченко. Каждый из них не только качественный игрок, но и боец. Завтра очень многое будет зависеть от того, у кого характер окажется крепче. Я верю в нашу сборную, что она в ключевой момент порадует сплоченностью и мастерством.

Ранее своими мыслями об игре нашей национальной команды поделился бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус.

По теме:
Маркевич назвал одну причину, которая помешала Украине победить Албанию
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Чехия – Украина. Предматчевая пресс-конференция Реброва. Смотреть LIVE
Мирон Маркевич инсайд сборная Украины по футболу Лига наций сборная Албании по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Албания Чехия - Украина
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сантьяго КАНЬИСАРЕС: «Винисиуса не любят в Испании не из-за цвета кожи»
Футбол | 08 сентября 2024, 14:46 1
Сантьяго КАНЬИСАРЕС: «Винисиуса не любят в Испании не из-за цвета кожи»
Сантьяго КАНЬИСАРЕС: «Винисиуса не любят в Испании не из-за цвета кожи»

Легендарный голкипер – о поведении вингера «Реала»

Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
Бокс | 09 сентября 2024, 06:21 5
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира

Владимир Золотарев – о легендарных воспитанниках

Кучер рассказал, что было не так с Шапаренко и Судаковым против Албании
Футбол | 09.09.2024, 09:25
Кучер рассказал, что было не так с Шапаренко и Судаковым против Албании
Кучер рассказал, что было не так с Шапаренко и Судаковым против Албании
Не из Динамо и Шахтера. Известны лучший игрок и тренер августа в УПЛ
Футбол | 09.09.2024, 12:52
Не из Динамо и Шахтера. Известны лучший игрок и тренер августа в УПЛ
Не из Динамо и Шахтера. Известны лучший игрок и тренер августа в УПЛ
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
Футбол | 08.09.2024, 23:00
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХХ
Та Ярмоленко півгодини ледве пробігає, потім ляже на полі. На його ще в кращі його роки як подивишся, він наче бігав з пудовими гирями на ногах, а зараз і тим паче.
Ответить
+3
Boodya
".... Коноплянку, Шовковського і Шевченка, щоб вже точно програти цей матч"
Ответить
+1
Nba37
Толку от этого не будет, Ярмоленко и Степаненко уже не нужны сборной, надо дать дорогу молодым 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
07.09.2024, 08:57 54
Футбол
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
08.09.2024, 07:01 7
Футбол
Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха
Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха
07.09.2024, 14:03 4
Бокс
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
ФОТО. Вынести пояс. Модель с 17 размером груди сделала предложение Усику
07.09.2024, 08:22 10
Бокс
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
07.09.2024, 23:45 41
Футбол
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
08.09.2024, 10:40
Теннис
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
08.09.2024, 00:50 60
Футбол
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
Поворознюк про Шевченко: «Андрей обещал справедливость, а выходит...»
07.09.2024, 15:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем