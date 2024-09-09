8 сентября состоялся матч 2-го тура группы 1 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Шотландии и Португалии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев.

Победу для своей команды на 88-й минуте вырвал легендарный 39-летний форвард Криштиану Роналду.

Для КриРо этот мяч стал 901-м за карьеру. В прошлом поединке за национальную команду он оформил 900-й гол. Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола и жаждет отметки в 1000 голов, о чем сам неоднократно говорил.

❗️ ВИДЕО. Обратный отсчет до 1000. Как Роналду забил 901-й гол за карьеру