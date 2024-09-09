ВИДЕО. Обратный отсчет до 1000. Как Роналду забил 901-й гол за карьеру
Невероятный 39-летний Криштиану принес Португалии победу в матче с Шотландией
8 сентября состоялся матч 2-го тура группы 1 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Шотландии и Португалии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев.
Победу для своей команды на 88-й минуте вырвал легендарный 39-летний форвард Криштиану Роналду.
Для КриРо этот мяч стал 901-м за карьеру. В прошлом поединке за национальную команду он оформил 900-й гол. Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола и жаждет отметки в 1000 голов, о чем сам неоднократно говорил.
❗️ ВИДЕО. Обратный отсчет до 1000. Как Роналду забил 901-й гол за карьеру
🚨🚨| GOAL: RONALDO GIVES PORTUGAL THE LEAD!!!— CentreGoals. (@centregoals) September 8, 2024
Portugal 2-1 Scotland
pic.twitter.com/rzFPrYpXrs
События матча
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