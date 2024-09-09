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Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
08.09.2024 21:45 – FT 2 : 1
Шотландия
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Лига наций
09 сентября 2024, 00:09 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:12
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ВИДЕО. Обратный отсчет до 1000. Как Роналду забил 901-й гол за карьеру

Невероятный 39-летний Криштиану принес Португалии победу в матче с Шотландией

09 сентября 2024, 00:09 | Обновлено 09 сентября 2024, 00:12
377
0
ВИДЕО. Обратный отсчет до 1000. Как Роналду забил 901-й гол за карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

8 сентября состоялся матч 2-го тура группы 1 Дивизиона А Лиги наций 2024/25 между сборными Шотландии и Португалии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев.

Победу для своей команды на 88-й минуте вырвал легендарный 39-летний форвард Криштиану Роналду.

Для КриРо этот мяч стал 901-м за карьеру. В прошлом поединке за национальную команду он оформил 900-й гол. Роналду является лучшим бомбардиром в истории футбола и жаждет отметки в 1000 голов, о чем сам неоднократно говорил.

❗️ ВИДЕО. Обратный отсчет до 1000. Как Роналду забил 901-й гол за карьеру

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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