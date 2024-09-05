ВИДЕО. Творит историю! Роналду – первый футболист, который забил 900 голов
Легендарный нападающий забил за сборную Португалии в ворота Хорватии
Сегодня, 5 сентября, проходит матч группового этапа Лиги наций. Сборная Португалии в Лиссабоне принимает Хорватию.
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39-летний нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе сборной Португалии. Роналду удвоил преимущество «европейских бразильцев» на 34-й минуте, забив с передачи Нуну Мендеша. После первого тайма счет в матче 2:1.
Этот гол стал историческим для Роналду. Португалец забил 900-й гол в профессиональной карьере, проведя 1236 матчей. Криштиану стал первым футболистом в истории, который добрался до отметки в 900 голов. У Лионеля Месси за карьеру 838 голов, у легендарного Пеле – 762.
ВИДЕО. Творит историю! Роналду – первый футболист, который забил 900 голов
🚨2-0 Portugal 🤯— Chris_Paul (@it_is_chrispaul) September 5, 2024
CRISTIANO RONALDO SCORES HIS 900TH CAREER GOAL 🤩🔥🐐 pic.twitter.com/tXqE0gyZRs
Cristiano Ronaldo's 900 career goals:— ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2024
⚽️ 450 for Real Madrid
⚽️ 145 for Man United
⚽️ 131 for Portugal
⚽️ 101 for Juventus
⚽️ 68 for Al Nassr
⚽️ 5 for Sporting
LEGENDARY 🐐👑 pic.twitter.com/7Iwg2VSWAA
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