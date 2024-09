ВИДЕО. Творит историю! Роналду – первый футболист, который забил 900 голов

Сегодня, 5 сентября, проходит матч группового этапа Лиги наций. Сборная Португалии в Лиссабоне принимает Хорватию.

39-летний нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе сборной Португалии. Роналду удвоил преимущество «европейских бразильцев» на 34-й минуте, забив с передачи Нуну Мендеша. После первого тайма счет в матче 2:1.

Этот гол стал историческим для Роналду. Португалец забил 900-й гол в профессиональной карьере, проведя 1236 матчей. Криштиану стал первым футболистом в истории, который добрался до отметки в 900 голов. У Лионеля Месси за карьеру 838 голов, у легендарного Пеле – 762.

Cristiano Ronaldo's 900 career goals:



⚽️ 450 for Real Madrid

⚽️ 145 for Man United

⚽️ 131 for Portugal

⚽️ 101 for Juventus

⚽️ 68 for Al Nassr

⚽️ 5 for Sporting



