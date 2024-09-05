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  4. ВИДЕО. Творит историю! Роналду – первый футболист, который забил 900 голов
Португалия
05 сентября 2024, 22:44 |
1348
4

ВИДЕО. Творит историю! Роналду – первый футболист, который забил 900 голов

Легендарный нападающий забил за сборную Португалии в ворота Хорватии

05 сентября 2024, 22:44 |
1348
4
ВИДЕО. Творит историю! Роналду – первый футболист, который забил 900 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 5 сентября, проходит матч группового этапа Лиги наций. Сборная Португалии в Лиссабоне принимает Хорватию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

39-летний нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе сборной Португалии. Роналду удвоил преимущество «европейских бразильцев» на 34-й минуте, забив с передачи Нуну Мендеша. После первого тайма счет в матче 2:1.

Этот гол стал историческим для Роналду. Португалец забил 900-й гол в профессиональной карьере, проведя 1236 матчей. Криштиану стал первым футболистом в истории, который добрался до отметки в 900 голов. У Лионеля Месси за карьеру 838 голов, у легендарного Пеле – 762.

ВИДЕО. Творит историю! Роналду – первый футболист, который забил 900 голов

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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felz
Лучший! Легенда
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+4
Saar
Неймовірний і найкращий!
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+4
chehcr7rm
Оооооох, з такою віддачею грати в футбол і тримати себе на високому рівні це щось. Навіть нема до кого рівняти. Планка КріРо надто висока
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+2
Saar
В 39! Все є: титули, перемоги, гроші, слава, діти, жінка-красуня, вписав себе золотими літерами в історію футболу! Де він бере натхнення і мотивацію!??
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+1
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