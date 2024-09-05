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  4. Роналду 900. Португалия одолела Хорватию. Польша вырвала победу у Шотландии
Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
05.09.2024 21:45 – FT 2 : 1
Хорватия
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Лига наций
05 сентября 2024, 23:49 | Обновлено 06 сентября 2024, 00:11
439
1

Роналду 900. Португалия одолела Хорватию. Польша вырвала победу у Шотландии

Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций

05 сентября 2024, 23:49 | Обновлено 06 сентября 2024, 00:11
439
1
Роналду 900. Португалия одолела Хорватию. Польша вырвала победу у Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду (справа)

Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Португалия одолела Хорватию со счетом 2:1.

Португальский форвард Криштиану Роналду забил 900-й гол в профи-карьере.

Защитник португальцев Диогу Далот забил гол на 7-й минуте в чужие ворота, а на 41-й – отправил мяч в свои ворота.

Польша вырвала победу у Шотландии (3:2) благодаря забитому пенальти на 90+7 минуте.

Лига наций. Лига A. 1-й тур, 5 сентября

21:45. Португалия – Хорватия – 2:1

Голы: Далот, 7, Роналду, 34 – Далот, 41 (автогол).

21:45. Шотландия – Польща – 2:3

Голы: Гилмор, 46, Мактоминей, 46 – Шиманьски, 8, Левандовски, 44, Залевски, 90+7 (пен).

Турнирная таблица

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Лига наций сборная Португалии по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Польши по футболу Диогу Далот Криштиану Роналду Билли Гилмор Скотт Мактоминей Себастьян Шиманьски Роберт Левандовски Никола Залевски Португалия - Хорватия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Толян
Я у дворі і то більше забивав за одне літо канікул, пфф
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