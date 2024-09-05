Роналду 900. Португалия одолела Хорватию. Польша вырвала победу у Шотландии
Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций
Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.
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Португалия одолела Хорватию со счетом 2:1.
Португальский форвард Криштиану Роналду забил 900-й гол в профи-карьере.
Защитник португальцев Диогу Далот забил гол на 7-й минуте в чужие ворота, а на 41-й – отправил мяч в свои ворота.
Польша вырвала победу у Шотландии (3:2) благодаря забитому пенальти на 90+7 минуте.
Лига наций. Лига A. 1-й тур, 5 сентября
21:45. Португалия – Хорватия – 2:1
Голы: Далот, 7, Роналду, 34 – Далот, 41 (автогол).
21:45. Шотландия – Польща – 2:3
Голы: Гилмор, 46, Мактоминей, 46 – Шиманьски, 8, Левандовски, 44, Залевски, 90+7 (пен).
Турнирная таблица
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