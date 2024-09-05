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Лига наций УЕФА. Лига A
Португалия
05.09.2024 21:45 – 69 2 : 1
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
05 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 05 сентября 2024, 22:10
1019
1

Португалия – Хорватия, Сербия – Испания и другие игры. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 сентября матчи 1-го тура Лиги наций

05 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 05 сентября 2024, 22:10
1019
1
Португалия – Хорватия, Сербия – Испания и другие игры. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 сентября проходят матчи Лиги наций.

Лига наций. 1-й тур, 5 сентября

Лига A

  • 21:45. Дания – Швейцария
  • 21:45. Португалия – Хорватия
  • 21:45. Сербия – Испания
  • 21:45. Шотландия – Польща

Лига C

  • 19:00. Азербайджан – Швеция – 1:3
  • 21:45. білорусь – Болгарія
  • 21:45. Естонія – Словаччина
  • 21:45. Північна Ірландия – Люксембург

Ліга D

  • 21:45. Сан-Марино – Лихтенштейн

21:45. Дания – Швейцария

21:45. Португалия – Хорватия

21:45. Сербия – Испания

21:45. Шотландия – Польща

19:00. Азербайджан – Швеция

21:45. Эстония – Словакия

21:45. Северная Ирландия – Люксембург

21:45. Сан-Марино – Лихтенштейн

События матча

41’
ГОЛ ! Автогол забил Диогу Далот (Португалия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Португалия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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