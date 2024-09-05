05.09.2024 21:45 – 69’ 2 : 1
Лига наций05 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 05 сентября 2024, 22:10
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Португалия – Хорватия, Сербия – Испания и другие игры. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 сентября матчи 1-го тура Лиги наций
05 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 05 сентября 2024, 22:10
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Вечером 5 сентября проходят матчи Лиги наций.
Лига наций. 1-й тур, 5 сентября
Лига A
- 21:45. Дания – Швейцария
- 21:45. Португалия – Хорватия
- 21:45. Сербия – Испания
- 21:45. Шотландия – Польща
Лига C
- 19:00. Азербайджан – Швеция – 1:3
- 21:45. білорусь – Болгарія
- 21:45. Естонія – Словаччина
- 21:45. Північна Ірландия – Люксембург
Ліга D
- 21:45. Сан-Марино – Лихтенштейн
21:45. Дания – Швейцария
21:45. Португалия – Хорватия
21:45. Сербия – Испания
21:45. Шотландия – Польща
19:00. Азербайджан – Швеция
21:45. Эстония – Словакия
21:45. Северная Ирландия – Люксембург
21:45. Сан-Марино – Лихтенштейн
События матча
41’
ГОЛ ! Автогол забил Диогу Далот (Португалия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Далот (Португалия).
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