Стартует Лига наций. Структура турнира, календарь сборной Украины
Сине-желтая команда проведет 6 матчей с Чехией, Албанией и Грузией
Сегодня, 5 сентября, стартует цикл Лиги наций 2024/25, в котором национальная сборная Украины будет выступать в группе 1 Лиги В. Первый матч запланирован на 7 сентября. Соперник – команда Албании.
В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 6 команд. В дивизионах А, В и С участников разделены на 4 группы по 4 команды. В дивизионе D – 2 группы по 3 сборные.
Победители групп Лиги А и команды, занявшие вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах ЛН дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.
Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся в соответствии с дивизионами А, В и С. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D.
Команды, которые займут третье место в группах Лиги А и третьи – в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение/снижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые – в группах Лиги С соответственно. Две лучшие команды из последних в Лиге С встретятся со вторыми сборными групп Лиги D.
По итогам Лиги наций 2022/23 национальная сборная Украины, заняв в своей группе второе место, осталась в Лиге В. После смены формата участник группового турнира Лиги наций 2024/25 в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:
- первое место – поднимется в Лигу А
- второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А
- третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С
- четвертое место – вылетит в Лигу С
Стыковые поединки запланированы на март 2025 года. От мест, которые займут участники Лиги наций 2024/25, зависит, в какую группу, с 4 или 5 командами, они попадут в отборе ЧМ-2026.
Команды, разбитые в отборе ЧМ-2026 на группы по 5 сборных, начнут турнир в марте или июне 2025 года, если они все еще будут участвовать в четвертьфинале Лиги наций УЕФА или в матчах за повышение/снижение ЛН. Команды, разбитые на группы по 4 участника, начнут квалификацию к мундиалю в сентябре 2025 года.
Отбор в ЧМ-2026 в европейской зоне, где будут разыгрывать 16 путевок, продлится с марта 2025 по март 2026 года и состоит из двух раундов.
1-й раунд: 12 групп по 5 или по 4 сборные будут играть в период с марта по ноябрь 2025 года по традиционной групповой системе. 12 победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию. 12 команд, занявших вторые места, и четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА 2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых мини-турнирах.
2-й раунд: стыковые мини-турниры в марте 2026 года будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на 4 пути плей-офф. 4 победителя получат путевки на ЧМ-2026.
При равном количестве набранных очков в групповой стадии Лиги наций УЕФА 2024/25 существует ряд критериев для определения итоговых мест команд в таблице. Если две или более команд в одной группе имеют равное количество очков после последнего тура, для определения мест применяются дополнительные критерии.
Дополнительные критерии при равенстве очков:
- Большее количество очков, полученных в матчах против команд, о которых идет речь.
- Лучшая разница мячей в матчах между командами, о которых идет речь.
- Большее количество голов в матчах между командами, о которых идет речь.
- Если по критериям 1–3 команды все еще имеют одинаковый рейтинг, то пункты 1–3 применяются исключительно к оставшимся командам.
- Лучшая разница мячей во всех матчах группы.
- Большее количество голов во всех матчах группы.
- Большее количество выездных голов во всех матчах группы.
- Большее количество побед во всех матчах группы.
- Большее количество выездных побед во всех матчах группы.
- Низшая сумма дисциплинарных баллов на основе желтых и красных карт, полученных игроками и представителями команд во всех матчах группы (красная карта – 3 балла, желтая карточка – 1 балл, удаление за две желтые карточки в одном матче – 3 балла).
- Позиция стартового списка Лиги наций УЕФА 2024/25.
Лига наций 2024/25
Лига А
- Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия
- Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль
- Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина
- Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия
Лига В
- Группа В1: Чехия, Украина, Албания, Грузия
- Группа В2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция
- Группа В3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан
- Группа В4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция
Лига С
- Группа С1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония
- Группа С2: Румыния, Косово, Кипр, Литва
- Группа С3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, беларусь
- Группа С4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия
Лига D
- Группа D1: Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн
- Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра
Календарь матчей группы В1
1-й тур, 07.09.2024
- 19:00. Грузия – Чехия
- 21:45. Украина – Албания
2-й тур, 10.09.2024
- 21:45. Албания – Грузия
- 21:45. Чехия – Украина
3-й тур, 11.10.2024
- 21:45. Чехия – Албания
- 21:45. Украина – Грузия
4-й тур, 14.10.2024
- 19:00. Грузия – Албания
- 21:45. Украина – Чехия
5-й тур, 16.11.2024
- 19:00. Грузия – Украина
- 21:45. Албания – Чехия
6-й тур, 19.11.2024
- 21:45. Албания – Украина
- 21:45. Чехия – Грузия
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