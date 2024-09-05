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Лига наций
05 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 14:44
516
0

Стартует Лига наций. Структура турнира, календарь сборной Украины

Сине-желтая команда проведет 6 матчей с Чехией, Албанией и Грузией

05 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 14:44
516
0
Стартует Лига наций. Структура турнира, календарь сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 5 сентября, стартует цикл Лиги наций 2024/25, в котором национальная сборная Украины будет выступать в группе 1 Лиги В. Первый матч запланирован на 7 сентября. Соперник – команда Албании.

В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 6 команд. В дивизионах А, В и С участников разделены на 4 группы по 4 команды. В дивизионе D – 2 группы по 3 сборные.

Победители групп Лиги А и команды, занявшие вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах ЛН дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся в соответствии с дивизионами А, В и С. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D.

Команды, которые займут третье место в группах Лиги А и третьи – в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение/снижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые – в группах Лиги С соответственно. Две лучшие команды из последних в Лиге С встретятся со вторыми сборными групп Лиги D.

По итогам Лиги наций 2022/23 национальная сборная Украины, заняв в своей группе второе место, осталась в Лиге В. После смены формата участник группового турнира Лиги наций 2024/25 в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

  • первое место – поднимется в Лигу А
  • второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А
  • третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С
  • четвертое место – вылетит в Лигу С

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года. От мест, которые займут участники Лиги наций 2024/25, зависит, в какую группу, с 4 или 5 командами, они попадут в отборе ЧМ-2026.

Команды, разбитые в отборе ЧМ-2026 на группы по 5 сборных, начнут турнир в марте или июне 2025 года, если они все еще будут участвовать в четвертьфинале Лиги наций УЕФА или в матчах за повышение/снижение ЛН. Команды, разбитые на группы по 4 участника, начнут квалификацию к мундиалю в сентябре 2025 года.

Отбор в ЧМ-2026 в европейской зоне, где будут разыгрывать 16 путевок, продлится с марта 2025 по март 2026 года и состоит из двух раундов.

1-й раунд: 12 групп по 5 или по 4 сборные будут играть в период с марта по ноябрь 2025 года по традиционной групповой системе. 12 победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию. 12 команд, занявших вторые места, и четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА 2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых мини-турнирах.

2-й раунд: стыковые мини-турниры в марте 2026 года будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на 4 пути плей-офф. 4 победителя получат путевки на ЧМ-2026.

При равном количестве набранных очков в групповой стадии Лиги наций УЕФА 2024/25 существует ряд критериев для определения итоговых мест команд в таблице. Если две или более команд в одной группе имеют равное количество очков после последнего тура, для определения мест применяются дополнительные критерии.

Дополнительные критерии при равенстве очков:

  • Большее количество очков, полученных в матчах против команд, о которых идет речь.
  • Лучшая разница мячей в матчах между командами, о которых идет речь.
  • Большее количество голов в матчах между командами, о которых идет речь.
  • Если по критериям 1–3 команды все еще имеют одинаковый рейтинг, то пункты 1–3 применяются исключительно к оставшимся командам.
  • Лучшая разница мячей во всех матчах группы.
  • Большее количество голов во всех матчах группы.
  • Большее количество выездных голов во всех матчах группы.
  • Большее количество побед во всех матчах группы.
  • Большее количество выездных побед во всех матчах группы.
  • Низшая сумма дисциплинарных баллов на основе желтых и красных карт, полученных игроками и представителями команд во всех матчах группы (красная карта – 3 балла, желтая карточка – 1 балл, удаление за две желтые карточки в одном матче – 3 балла).
  • Позиция стартового списка Лиги наций УЕФА 2024/25.

Лига наций 2024/25

Лига А

  • Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия
  • Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль
  • Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина
  • Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия

Лига В

  • Группа В1: Чехия, Украина, Албания, Грузия
  • Группа В2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция
  • Группа В3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан
  • Группа В4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция

Лига С

  • Группа С1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония
  • Группа С2: Румыния, Косово, Кипр, Литва
  • Группа С3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, беларусь
  • Группа С4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия

Лига D

  • Группа D1: Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн
  • Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра

Календарь матчей группы В1

1-й тур, 07.09.2024

  • 19:00. Грузия – Чехия
  • 21:45. Украина – Албания

2-й тур, 10.09.2024

  • 21:45. Албания – Грузия
  • 21:45. Чехия – Украина

3-й тур, 11.10.2024

  • 21:45. Чехия – Албания
  • 21:45. Украина – Грузия

4-й тур, 14.10.2024

  • 19:00. Грузия – Албания
  • 21:45. Украина – Чехия

5-й тур, 16.11.2024

  • 19:00. Грузия – Украина
  • 21:45. Албания – Чехия

6-й тур, 19.11.2024

  • 21:45. Албания – Украина
  • 21:45. Чехия – Грузия
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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