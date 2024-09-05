Стартует Лига наций. Структура турнира, календарь сборной Украины

Сегодня, 5 сентября, стартует цикл Лиги наций 2024/25, в котором национальная сборная Украины будет выступать в группе 1 Лиги В. Первый матч запланирован на 7 сентября. Соперник – команда Албании.

В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 6 команд. В дивизионах А, В и С участников разделены на 4 группы по 4 команды. В дивизионе D – 2 группы по 3 сборные.

Победители групп Лиги А и команды, занявшие вторые места, примут участие в четвертьфинальных матчах ЛН дома и на выезде, а победители этих противостояний квалифицируются в финал четырех. Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D, поднимутся в соответствии с дивизионами А, В и С. Сборные, которые займут последние места в дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С перейдут в дивизион D.

Команды, которые займут третье место в группах Лиги А и третьи – в Лиге В, сыграют в плей-офф за повышение/снижение дома и на выезде против команд, которые займут вторые места в группах Лиги В и вторые – в группах Лиги С соответственно. Две лучшие команды из последних в Лиге С встретятся со вторыми сборными групп Лиги D.

По итогам Лиги наций 2022/23 национальная сборная Украины, заняв в своей группе второе место, осталась в Лиге В. После смены формата участник группового турнира Лиги наций 2024/25 в Лиге В, где будет выступать Украина, если займет:

первое место – поднимется в Лигу А

второе место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует третьей в группе Лиги А

третье место – сыграет стыковые матчи с командой, которая финиширует второй в группе Лиги С

четвертое место – вылетит в Лигу С

Стыковые поединки запланированы на март 2025 года. От мест, которые займут участники Лиги наций 2024/25, зависит, в какую группу, с 4 или 5 командами, они попадут в отборе ЧМ-2026.

Команды, разбитые в отборе ЧМ-2026 на группы по 5 сборных, начнут турнир в марте или июне 2025 года, если они все еще будут участвовать в четвертьфинале Лиги наций УЕФА или в матчах за повышение/снижение ЛН. Команды, разбитые на группы по 4 участника, начнут квалификацию к мундиалю в сентябре 2025 года.

Отбор в ЧМ-2026 в европейской зоне, где будут разыгрывать 16 путевок, продлится с марта 2025 по март 2026 года и состоит из двух раундов.

1-й раунд: 12 групп по 5 или по 4 сборные будут играть в период с марта по ноябрь 2025 года по традиционной групповой системе. 12 победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию. 12 команд, занявших вторые места, и четыре лучших победителя групп Лиги наций УЕФА 2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых мини-турнирах.

2-й раунд: стыковые мини-турниры в марте 2026 года будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на 4 пути плей-офф. 4 победителя получат путевки на ЧМ-2026.

При равном количестве набранных очков в групповой стадии Лиги наций УЕФА 2024/25 существует ряд критериев для определения итоговых мест команд в таблице. Если две или более команд в одной группе имеют равное количество очков после последнего тура, для определения мест применяются дополнительные критерии.

Дополнительные критерии при равенстве очков:

Большее количество очков, полученных в матчах против команд, о которых идет речь.

Лучшая разница мячей в матчах между командами, о которых идет речь.

Большее количество голов в матчах между командами, о которых идет речь.

Если по критериям 1–3 команды все еще имеют одинаковый рейтинг, то пункты 1–3 применяются исключительно к оставшимся командам.

Лучшая разница мячей во всех матчах группы.

Большее количество голов во всех матчах группы.

Большее количество выездных голов во всех матчах группы.

Большее количество побед во всех матчах группы.

Большее количество выездных побед во всех матчах группы.

Низшая сумма дисциплинарных баллов на основе желтых и красных карт, полученных игроками и представителями команд во всех матчах группы (красная карта – 3 балла, желтая карточка – 1 балл, удаление за две желтые карточки в одном матче – 3 балла).

Позиция стартового списка Лиги наций УЕФА 2024/25.

Лига наций 2024/25

Лига А

Группа А1: Хорватия, Португалия, Польша, Шотландия

Группа А2: Италия, Бельгия, Франция, Израиль

Группа А3: Нидерланды, Венгрия, Германия, Босния и Герцеговина

Группа А4: Испания, Дания, Швейцария, Сербия

Лига В

Группа В1: Чехия, Украина , Албания, Грузия

, Албания, Грузия Группа В2: Англия, Финляндия, Ирландия, Греция

Группа В3: Австрия, Норвегия, Словения, Казахстан

Группа В4: Уэльс, Исландия, Черногория, Турция

Лига С

Группа С1: Швеция, Азербайджан, Словакия, Эстония

Группа С2: Румыния, Косово, Кипр, Литва

Группа С3: Люксембург, Болгария, Северная Ирландия, беларусь

Группа С4: Армения, Фарерские острова, Северная Македония, Латвия

Лига D

Группа D1: Гибралтар, Сан-Марино, Лихтенштейн

Группа D2: Молдова, Мальта, Андорра

Календарь матчей группы В1

1-й тур, 07.09.2024

19:00. Грузия – Чехия

21:45. Украина – Албания

2-й тур, 10.09.2024

21:45. Албания – Грузия

21:45. Чехия – Украина

3-й тур, 11.10.2024

21:45. Чехия – Албания

21:45. Украина – Грузия

4-й тур, 14.10.2024

19:00. Грузия – Албания

21:45. Украина – Чехия

5-й тур, 16.11.2024

19:00. Грузия – Украина

21:45. Албания – Чехия

6-й тур, 19.11.2024