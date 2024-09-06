20 лет без побед. Сборная Сан-Марино прервала печальную серию в 158 матчей

Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.

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Сборная Сан-Марино прервала серию в 158 матчей без побед. Футбольный карлик не мог выиграть 20 лет подряд!

Команда Сан-Марино, обыграв Лихтенштейн (1:0), одержала первую официальную победу в истории (за 34 года выступлений).

Сборная Сан-Марино 20 лет назад отпраздновала свою единственную победу как раз над Лихтенштейном (1:0), но та встреча носила товарищеский характер.

Героем поединка Лиги наций стал 19-летний Нико Сенсоли, забивший гол на 53-й минуте.

В этой группе D1 Лиги наций также выступает команда Гибралтара.

Лига наций. Лига D. 1-й тур, 5 сентября

Сан-Марино – Лихтенштейн – 1:0

Гол: Нико Сенсоли, 53

Видео голов и обзор матча

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Турнирная таблица