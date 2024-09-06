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Лига наций УЕФА. Лига D
Сан-Марино
05.09.2024 21:45 – FT 1 : 0
Лихтенштейн
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Лига наций
06 сентября 2024, 00:50 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:19
418
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20 лет без побед. Сборная Сан-Марино прервала печальную серию в 158 матчей

Команда Сан-Марино, обыграв Лихтенштейн, одержала 1-ю официальную победу

06 сентября 2024, 00:50 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:19
418
1
20 лет без побед. Сборная Сан-Марино прервала печальную серию в 158 матчей
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Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.

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Сборная Сан-Марино прервала серию в 158 матчей без побед. Футбольный карлик не мог выиграть 20 лет подряд!

Команда Сан-Марино, обыграв Лихтенштейн (1:0), одержала первую официальную победу в истории (за 34 года выступлений).

Сборная Сан-Марино 20 лет назад отпраздновала свою единственную победу как раз над Лихтенштейном (1:0), но та встреча носила товарищеский характер.

Героем поединка Лиги наций стал 19-летний Нико Сенсоли, забивший гол на 53-й минуте.

В этой группе D1 Лиги наций также выступает команда Гибралтара.

Лига наций. Лига D. 1-й тур, 5 сентября

Сан-Марино – Лихтенштейн – 1:0

Гол: Нико Сенсоли, 53

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Nicko Sensoli (Сан-Марино).
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Лига наций сборная Сан-Марино по футболу сборная Лихтенштейна по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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