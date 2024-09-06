20 лет без побед. Сборная Сан-Марино прервала печальную серию в 158 матчей
Команда Сан-Марино, обыграв Лихтенштейн, одержала 1-ю официальную победу
Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Сан-Марино прервала серию в 158 матчей без побед. Футбольный карлик не мог выиграть 20 лет подряд!
Команда Сан-Марино, обыграв Лихтенштейн (1:0), одержала первую официальную победу в истории (за 34 года выступлений).
Сборная Сан-Марино 20 лет назад отпраздновала свою единственную победу как раз над Лихтенштейном (1:0), но та встреча носила товарищеский характер.
Героем поединка Лиги наций стал 19-летний Нико Сенсоли, забивший гол на 53-й минуте.
В этой группе D1 Лиги наций также выступает команда Гибралтара.
Лига наций. Лига D. 1-й тур, 5 сентября
Сан-Марино – Лихтенштейн – 1:0
Гол: Нико Сенсоли, 53
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ига Свентек уступила Джессике Пегуле в четвертьфинале американского мейджора
Артем Довбик получил травму