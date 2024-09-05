5 сентября на «Хэмпден Парк» пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Шотландии встретится со сборной Польши. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Шотландия

Команда была у истоков собственно такого вот футбола - в формате сборных. Но очень давно, с 90-х, даже просто на турниры не получалось пробиваться. Да и на Евро-2020 тартановые не квалифицировались напрямую - помогла как раз новосозданная Лига Наций. Да, на том чемпионате в актив можно записать только 0:0 с Англией. Но, похоже, импульс был получен. Не смутила и неудача в стыке за выход на мундиаль в виде поражения Украине. Потом именно ее опередили в споре за первое место в своем квартете Лиги Наций. А в 2023-м горцы на пару с Испанией (которую обыгрывали дома) досрочно отобрались на Евро! Впрочем, тем болезненнее результат там: разгромное поражение от немцев в матче открытии, а после ничьей с прагматичной Швейцарией - поражение в Венгрии, с поздним голом соперника. Впрочем, Стив Кларк сохранил пост менеджера, да и обойма вполне узнаваемая.

Польша

Сборная имеет сейчас свой уровень - не самый яркий, но все-таки выше среднего. Она держится в дивизионе А Лиги Наций и выходит, пусть и с проблемами, на большие турниры. Вот только уже на них особенно ничего не показывая. На чемпионате мира кадра хотя бы из группы вышла. Но на Евро она умудрилась первой остаться без шансов на плей-офф - из-за поражения в первых поединках, не только с Нидерландами, но и с Австрией. Да, потом закончили вничью с Францией, но та уже экономила силы на плей-офф, да и полякам это ничего не дало. Впрочем, Пробеж сохранил пост, значит, руководство местной федерации объективно воспринимает нынешний потенциал возрастного Левандовски (впрочем, в первых турах Примеры он активно забивал) и компании.

Статистика личных встреч

Всего сыграно семь матчей, и у сторон в них по одной победе при обилии ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны верить в хозяев. Они дебютируют на таком уровне, причем дома - неплохая мотивация, так что ставим на победу горцев с форой 0 (коэффициент - 1,68).