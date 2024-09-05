Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шотландия – Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Лига наций УЕФА. Лига A
Шотландия
05.09.2024 21:45 - : -
Польша
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 01:35 | Обновлено 05 сентября 2024, 01:38
8
0

Шотландия – Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 5 сентября в 21:45 по Киеву

05 сентября 2024, 01:35 | Обновлено 05 сентября 2024, 01:38
8
0
Шотландия – Польша. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября на «Хэмпден Парк» пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Шотландии встретится со сборной Польши. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Шотландия

Команда была у истоков собственно такого вот футбола - в формате сборных. Но очень давно, с 90-х, даже просто на турниры не получалось пробиваться. Да и на Евро-2020 тартановые не квалифицировались напрямую - помогла как раз новосозданная Лига Наций. Да, на том чемпионате в актив можно записать только 0:0 с Англией. Но, похоже, импульс был получен. Не смутила и неудача в стыке за выход на мундиаль в виде поражения Украине. Потом именно ее опередили в споре за первое место в своем квартете Лиги Наций. А в 2023-м горцы на пару с Испанией (которую обыгрывали дома) досрочно отобрались на Евро! Впрочем, тем болезненнее результат там: разгромное поражение от немцев в матче открытии, а после ничьей с прагматичной Швейцарией - поражение в Венгрии, с поздним голом соперника. Впрочем, Стив Кларк сохранил пост менеджера, да и обойма вполне узнаваемая.

Польша

Сборная имеет сейчас свой уровень - не самый яркий, но все-таки выше среднего. Она держится в дивизионе А Лиги Наций и выходит, пусть и с проблемами, на большие турниры. Вот только уже на них особенно ничего не показывая. На чемпионате мира кадра хотя бы из группы вышла. Но на Евро она умудрилась первой остаться без шансов на плей-офф - из-за поражения в первых поединках, не только с Нидерландами, но и с Австрией. Да, потом закончили вничью с Францией, но та уже экономила силы на плей-офф, да и полякам это ничего не дало. Впрочем, Пробеж сохранил пост, значит, руководство местной федерации объективно воспринимает нынешний потенциал возрастного Левандовски (впрочем, в первых турах Примеры он активно забивал) и компании.

Статистика личных встреч

Всего сыграно семь матчей, и у сторон в них по одной победе при обилии ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны верить в хозяев. Они дебютируют на таком уровне, причем дома - неплохая мотивация, так что ставим на победу горцев с форой 0 (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Шотландия
5 сентября 2024 -
21:45
Польша
Фора Шотландии (0) 1.68 Сделать ставку
По теме:
Азербайджан – Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Александр ПИХАЛЕНОК: «Соскучился по сборной»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «После Евро настроение было не очень. Теперь Лига наций»
сборная Шотландии по футболу сборная Польши по футболу Лига наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Теннис | 04 сентября 2024, 03:31 3
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024

К сожалению, разгромную победу в двух сетах одержала «нейтральная» теннисистка

Определились два полуфиналиста US Open у мужчин
Теннис | 04 сентября 2024, 07:15 2
Определились два полуфиналиста US Open у мужчин
Определились два полуфиналиста US Open у мужчин

Американец Тиафо пробился в топ-4 мейджора на отказе Димитрова

2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
Футбол | 04.09.2024, 16:55
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
Известно, сколько денег потратило Динамо на трансферы в сезоне 2024/25
Футбол | 05.09.2024, 00:35
Известно, сколько денег потратило Динамо на трансферы в сезоне 2024/25
Известно, сколько денег потратило Динамо на трансферы в сезоне 2024/25
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в Маккаби Тель-Авив
Футбол | 04.09.2024, 22:13
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в Маккаби Тель-Авив
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Шахтера перешел в Маккаби Тель-Авив
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
03.09.2024, 21:17 6
Футбол
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
ФОТО. Лица российских атлетов во время гимна Украины на Паралимпиаде-2024
03.09.2024, 02:12 5
Олимпийские игры
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
Не Зидан, не Хави. Назван лучший футболист за всю историю Евро
03.09.2024, 07:10 4
Футбол
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
04.09.2024, 07:10 20
Футбол
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
03.09.2024, 04:44 14
Футбол
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
Стали известны все пары 1/4 финала US Open 2024 у женщин
03.09.2024, 03:59
Теннис
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
03.09.2024, 20:39 6
Теннис
Не только из-за времени. Известно, почему Лунин не хочет оставаться в Реале
Не только из-за времени. Известно, почему Лунин не хочет оставаться в Реале
03.09.2024, 07:35 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем